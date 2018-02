NYC dará ayuda legal a pequeños negocios para gestionar rentas

El programa de dos años tiene el objetivo de atender a unos 800 empresarios

Cuando en 2015 el repostero dominicano Huascar Aquino recibió noticias de que tenía que dejar el local donde tenía la pastelería, apenas tuvo tiempo de lamentar su mala suerte. Estaba subalquilado y quien pagaba la renta al dueño del lugar tenía que irse en pocos días.

“Me pedían rentas muy altas y tener medio millón en el banco para hacerme un lease”, explicaba a este periódico hace unos meses al comentar lo difícil que es conseguir un alquiler siendo un negocio pequeño. Finalmente, y tras mucho caminar, Aquino encontró un local y además contó con los servicios un abogado pro bono para navegar el contrato. “No fue mucho tiempo pero me dió muchas pistas para entender lo que firmaba”.

Ahora más pequeños negocios de la ciudad de Nueva York van a tener la posibilidad de contar con esta ayuda legal en unos momentos en los que alquilar un local o renegociar un lease puede ser el reto más importante de un empresario.

La alcaldía ha lanzado un programa dotado con $2.4 millones para que en los próximos dos años pequeños negociantes de la ciudad puedan usar los servicios de un abogado durante una media de 40 horas por cliente. Se trata de servicios que excluyen los litigios, para ayudar a empresarios a resolver problemas antes de acabar en los tribunales de justicia. Desde ayudar con la correspondencia con el dueño del local, gestionar problemas de acoso o resolver problemas cuando hay cambios de dueños, los abogados estarán al lado de los pequeños empresarios.

En la presentación de este programa el comisionado de Servicios de Pequeños Negocios (SBS), Gregg Bishop, explicaba que se espera que se atiendan a unas 400 empresas cada año. “De lo que se trata es de empoderar a los empresarios, a los mom and pops, para que consigan mejores acuerdos. No tienen que hacer esto solos y siempre ayuda tener a un abogado para negociar de una forma más eficaz”, dijo Bishop.

Los servicios estarán disponibles en varias lenguas, incluido el español y se ofrece a todos los empresarios, inmigrantes o nacionales. “La situación de todos ellos es distinta cuando trabajan con un abogado”.

Estos servicios no están disponibles para grandes empresas sino para las que están en manos de minorías, mujeres, tienen pocos trabajadores, una determinada facturación por ventas, etc. Bishop explicaba que hay una serie de requisitos para que los abogados ayuden a empresas que no pueden permitirse esta atención de otra manera.

El lanzamiento de esta iniciativa llega meses después de que se actuara para detener el acoso que han sentido muchos negocios pequeños para abandonar locales o no poder renovar alquileres. Ahora estos acosos son causa para entablar acciones. El concejal Robert Cornegy, que entonces estaba al frente del comité de pequeños negocios y sacó adelante la legislación anti acoso, estuvo ayer en la presentación pública de este programa y lamentó los altos costos de los alquileres y la presión que esto ejerce sobre los empresarios.

Los servicios de abogados llegan mientras que las subidas de rentas siguen haciendo estragos en la comunidad de pequeños negocios. Bishop dijo ayer esperar a que esta iniciativa “ayude con ese problema”.