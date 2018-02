VIDEO: Lis Vega consiente a sus seguidores de Instagram con candente baile

Complaciendo peticiones #teamvega #durachallenge #daddyyankee @daddyyankee de #cuba y #mexico para el #mundo sabrosura #puertorriqueña para el universo mi DADDY YANKEE #dura #challenge @yosoymolusco

A post shared by LIS VEGA (@lisvegaoficial) on Feb 6, 2018 at 2:51pm PST