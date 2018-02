Ángeles Azules: ‘Vamos de Iztapalapa para el Coachella’

El grupo de cumbias estará en Anaheim el día de los enamorados

En estos momentos hay como cien bandas de rockeros en México que se mueren de envidia porque fue a los Ángeles Azules, y no a ellas, a los que invitaron a tocar en el codiciado Festival de Coachella.

Y es que para cualquier grupo que se diga alternativo o se considere underground, presentarse en ese escenario es como llegar a las grandes ligas, ni más ni menos. Por eso muchos piensan que los Ángeles no merecen estar ahí, porque, según ellos, esta banda originaria de Iztapalapa, un barrio popular de Ciudad de México, no es alternativa y no es rockera.

A tanto han llegado las críticas a este grupo de cumbias –un género generalmente menospreciado en México–, que hay quienes aseguran que Coachella, que se realizará dos fines de semana consecutivos de abril en Indio, California, está en plena decadencia.

“Porque es un festival alternativo. Precisamente por eso encajamos muy bien, porque somos creadores de un género que es la cumbia romántica y hemos sido fieles a nuestro estilo”, se defendió Erick de la Peña, vocalista y bajista del grupo. “Eso ha sido en parte la validez; somos los Ángeles Azules de siempre. Creo yo que eso nos hace calificables para un festival donde se supone que el protagonismo es la originalidad”.

Así que le guste o no a sus detractores, los Ángeles comparten la plana con intérpretes del calibre de The Weeknd, Beyoncé y Eminem, algunos de los monstruos de la música estadounidense encargados de cerrar el festival.

“A Coachella va gente muy original, muy fiel a sus creencias, a su estilo, a lo que representan musicalmente, y nosotros no somos la excepción. Vamos de Iztapalapa para el Coachella, sí, señor”, dijo el cantante.

Esto no es producto de la casualidad. Para el músico es el resultado de años y años de trabajo, desde sus humildes inicios tocando en bodas y quinceañeras de su barrio, hasta compartir el escenario con la filarmónica de Los Angeles, como sucedió en septiembre pasado en el Hollywood Bowl.

“Nos vimos rebasados. Fue precioso [ese concierto]”, recordó el artista, que el 14 de febrero regresa con su banda de 17 miembros a dar un show al Honda Center de Anaheim.

También cree que uno de los aspectos más relevantes de su música es que le cantan a los valores humanos.

“A la novia, a la mamá, a ese amor bonito, ese amor inocente”, explicó. “Creo que por eso le gustamos desde los chavitos hasta los abuelitos; o sea, somos un grupo que hemos podido romper las barreras socioeconómicas, culturales, geográficas y generacionales”.

Peña dice que no vio los memes que se generaron en las redes sociales a propósito del anuncio de que su banda estaría en Coachella, pero asegura que parte de los méritos de los Ángeles es haber abierto brecha con su música y de haber roto las etiquetas.

“Cuando la música está bien hecha y es auténtica, creo yo que es algo que le llega a los corazones a la gente. No porque seas de tal o cual posición social tienes que escuchar cierto tipo de música. Si es algo que te gusta, que te hace disfrutar, que tu corazón goza, que tu cuerpo se mueve, disfrútalo”, dijo.

Luego se puso filosófico cuando citó una frase del Quijote –en realidad de Goethe–, cuando su escudero, Sancho Panza, le dice que los perros están ladrando, en alusión a las críticas que les han hecho en las redes.

“Quijote le respondió, ‘Señal de que vamos cabalgando'”, dijo el cantante.

En detalle

Qué: Los Ángeles Azules

Cuándo: miércoles, 8 pm

Dónde: Honda Center, 2695 E. Katella Ave., Anaheim

Cómo: boletos $39 a $99; informes (714) 704-2400 y hondacenter.com