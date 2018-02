LAPD refuerza la Orden Especial 40 y pone límites a su colaboración con ICE

Pero las organizaciones defensoras de los inmigrantes quieren aún más reformas y protecciones para evitar más arrestos de inmigrantes

Después de meses de pláticas diferentes organizaciones que abogan por los inmigrantes, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) actualizó la Orden Especial 40 para establecer límites en la colaboración de sus agentes con la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Sin embargo, los activistas dicen que aún queda mucho por hacer para estrechar más el cerco de acción de las autoridades migratorias.

“Como estaba la Orden Especial 40, lo único que hacía era prohibir que si un agente del LAPD te paraba en la calle, te pidiera tus papeles de migración, pero sí colaboran con ellos en algunos operativos de drogas y otros crímenes con ICE y otras agencias del orden”, precisa Tessie Borden, portavoz de Clérigos y Laicos Unidos por la Justicia Económica (CLUE).

“En estos meses de colaboración y pláticas logramos reformar la Orden Especial 40. Nos agrada el progreso alcanzado pero hay mucho por hacer todavía”, considera.

Nuevas normas

Los acuerdos establecen que el LAPD no va a preguntar acerca del lugar de nacimiento de las personas a las que detengan o paren en la calle, agrega.

“Esto es muy importante porque con el lugar de nacimiento, información colectada por el LAPD a la que tiene acceso el ICE, sus agentes podían inferir que esa persona está indocumentada en el país, y les daba pie para ir a arrestarlo”, aclara Borden.

Otro logro fue que el LAPD no se va a involucrar más en operativos conjuntos con el ICE y la Patrulla Fronteriza (CBP) que resulten en arrestos de inmigrantes.

Pero el LAPD continuará participando en operativos conjuntos que llevan a compartir información y arrestos colaterales por parte de las autoridades de migración.

Si bien el LAPD acordó limitar su participación en operativos criminales de migración, continuará arrestando gente durante encuentros menores policiacos y los entregará a ICE si han sido previamente deportados y tienen condenas criminales, aún si sus condenas son antiguas.

Se consiguió que en adelante el LAPD va a proveer reportes a la Comisión de Policía acerca de las peticiones de colaboración con ICE. Sin embargo, no hubo un compromiso para que esa información sea proporcionada al público.

Quieren más

A pesar de estos avances, las organizaciones comunitarias están pidiendo que el LAPD prohíba el acceso de ICE a las cárceles para interrogar sin que haya una orden judicial. Asimismo, quieren que el LAPD prohíba la recolección voluntaria de información y comparta información con ICE. Esto incluye el estatus migratorio de quienes están pidiendo protecciones especiales por ser víctimas de crímenes y el lugar de nacimiento de todos los arrestados, así como el horario de las fechas de corte y de cuándo van a salir libres.

“Frente a los operativos en nuestras comunidades de parte de la administración Trump, Los Ángeles tiene que actuar para asegurar que todos quienes viven, estudian y trabajan en la ciudad, encuentren santuario”, dijo Carlos Amador, director de organización con el Centro de Políticas de Migración de California.

Señaló que el alcalde y el Departamento de Policía no deben esperar un segundo más para promulgar políticas que los aparten de la máquina deportadora de Trumpo.

“El año pasado, yo sobreviví a la realidad más horrible, cuando mi madre fue arrestada por agentes de ICE que se unieron con el LAPD en un operativo en East Hollywood”, dijo Xóchitl Paredes. “Mi madre no estaba acusada de ningún crimen. Estaba en el lugar y el momento equivocado. Pero casi la deportan debido a la alianza entre el LAPD y el ICE”, indicó.

El reverendo Zachary Hoover, director de LA Voice, dijo que bajo la directiva del jefe Charlie Beck, la Ciudad y el LAPD han modernizado algunas políticas para atender las amenazas de ICE. “Estamos emocionados con el progreso hacia el reconocimiento de los valores de todos los residentes de la ciudad de Los Ángeles, pero aún hay cosas por hacer”, externó.

Emi MacLean, abogada de la Red Nacional de Jornaleros y de varios deportados y de algunos inmigrantes que lograron evitar la deportación, estimó que un 70% de las deportaciones se han debido en parte a la cooperación con los agentes del LAPD y del Sheriff. “Los Ángeles puede y tiene que aspirar a algo mejor”, indicó.

Lo que piden

La Coalición por un Los Ángeles Seguro para Todos, integrada por más 40 organizaciones comunitarias, pidió al alcalde Eric Garcetti, la Comisión de Policía, al jefe Beck y al Concejo de la Ciudad evitar participar en deportaciones.

Los pedidos son: no colectar y compartir información; no responder a solicitudes de información personal a menos que sea requerido por la ley; limitar la recolección de esa información en los encuentros policíacos. “No se puede compartir lo que no se pide”, dicen.

Pidieron no participar en operativos conjuntos con agentes de migración; no arrestar, mantener detenido o transferir gente por violaciones migratorias, y no dar acceso a ICE en las cárceles.

Urgieron a no criminalizar y a limitar los arrestos y fichajes por ofensas menores. Por el contrario, pidieron ampliar las multas y dar libertad a los detenidos.

Borden, vocera de CLUE, dejó en claro que la reforma a la Orden Especial 40 no es un tema cerrado sino que las pláticas continúan para mejorarla.