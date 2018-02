Melanie Griffith irradia optimismo tras su último susto con el cáncer

Cansada de las bromas en redes, Melanie Griffith contó que sufrió un cáncer – http://www.santacruzenelmundo.com/2018/02/13/cansada-las-bromas-redes-melanie-griffith-conto-sufrio-cancer/ #espectáculo #bromas #cansada #melaniegriffith Cansada de ser el centro de cueles bromas en las redes sociales cada vez que una foto suya sale a la luz, la actriz norteamericana Melanie Griffith reveló en las últimas horas que sufrió un cáncer de nariz que la obligó a practicarse una cirugía estética en el rostro. Desde hace una década aproximadamente, los Lee más en Santa Cruz en el Mundo – www.santacruzenelmundo.com

