VIDEO: Hija del “Piojo” Herrera dice que atropellaría a un motociclista

Mishelle Herrera desata la polémica en redes sociales, luego de manifestar abiertamente su odio en contra de los conductores de motos

Mishelle Herrera, hija del técnico del América Miguel “Piojo” Herrera, regresó a las andadas y a través de un video publicado en redes sociales, manifestó su odio contra los motociclistas e incluso advirtió que si algún día atropella a alguien, sería a uno de ellos.

La “Piojita“, como es conocida, estalló en colera cuando un motociclista golpeó uno de los espejos retrovisores de su camioneta.

“Me cagan los motociclistas, me cagan, uno amanece de buenas y luego están estos […] que van como en medio del carril; bueno, este no puede pasar, pero yo soy fan de hacer esto que no puedan pasar”, manifestó Mishelle Herrera, al tiempo que conducía su vehículo por alguna de las avenidas de la ciudad de México.

“Siempre he dicho que si algún día atropello a alguien será a un motociclista, porque aparecen de la nada, salen de la nada”, agregó la hija del estratega azulcrema.

En múltiples ocasiones, la “Piojita” ha estado en el “ojo del huracán” por sus arranques y comentarios polémicos, sobre todo, cuando Miguel Herrera fue técnico de la selección mexicana desde finales de 2013 y hasta mediados de 2015, hasta que fue despedido del Tricolor, por intentar agredir al comentarista deportivo de TV Azteca, Christian Martinoli.

En aquella ocasión, fue Mishelle Herrera quien desató la polémica al enfrentar e incluso propinarle una cachetada al exfutbolista y también comentarista de la televisora del Ajusco, Luis García, en el aeropuerto de Filadelfia, un día después de que México conquistó la Copa de Oro.