Desnuda y en la bañera, así se deja ver Christina Aguilera

Demasiada sensualidad...

A sus 37 años, la cantante Christina Aguilera sigue irradiando sensualidad.

Para prueba, una foto basta.

La cantante de “Genie In The Bottle” demostró a sus más de 4 millones de fans en Instagram que no tiene nada que envidiarle a las veinteañeras.

En su mas reciente publicación, la artista, que se encuentra trabajando en su nuevo disco, posa desnuda dentro de una bañera con espuma.

💧 A post shared by Christina Aguilera (@xtina) on Feb 15, 2018 at 12:44pm PST

En la foto en blanco y negro se le ve de lado con la cabeza inclinada hacia atrás.

La imagen sobrepasa los 362,000 “likes” en la red social.

Xtina, como se hace llamar en Instagram, suele ser reservada con el tipo de fotos que comparte. Por esto ésta ha sido tomada con sorpresa por sus seguidores.

¿Será que tiene que ver con el concepto de su nueva producción? Ya lo sabremos.