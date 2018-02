Expulsan a una mujer del gimnasio por su vestimenta

Los códigos de vestimenta deben ser aplicables tanto a hombres como a mujeres

Una mujer de Charlotte, Carolina del Norte, quedó confundida y humillada después de ser expulsada de un gimnasio de la comunidad universitaria por llevar camiseta sin mangas

“Estaba bastante desconcertada y avergonzada porque parece ridículo”, dijo Elyssa Lockington a WCNC Charlotte.

Después de pedirle que se fuera, ella tomó una foto de la política del código de vestimenta del gimnasio del Central Piedmont Community College. El cartel dice “sin camisetas sin mangas”. La política podría estar bien, pero los únicos ejemplos que se muestran son las camisetas sin mangas de las mujeres.

“La señal me enfureció más”, dijo. “Son todas las camisas de las mujeres las que aparecen en el cartel. No hay camisetas cortadas para hombres. No está igualmente representado. Está claramente dirigido a las mujeres “.

Un vocero de CPCC le dijo a WCNC que el motivo de la política de vestimenta es “control de enfermedades”.

“Es por razones de higiene y control de enfermedades”. La base de esta política es minimizar el contacto de la piel con el equipo y otras personas y prevenir la propagación de enfermedades “, dijo el vocero.

Sin embargo, Elyssa no cree que eso sea cierto.

“No veo cómo puede ser un problema de saneamiento, dado que son seis pulgadas adicionales de material total”, dijo. “No me puedo imaginar cómo eso nos pone en peligro ni a mí ni a nadie más”.

Por el contrario, ella cree que este es un tema de sexismo flagrante.