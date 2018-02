Comienza construcción de viviendas para indigentes en Skid Row

Las instalaciones proporcionarán servicios de salud y capacitación laboral a los inquilinos

Ante el creciente aburguesamiento que enfrenta el centro de Los Ángeles, funcionarios y organizadores comunitarios se reunieron el jueves para celebrar el inicio de la construcción de un nuevo complejo de viviendas asequibles para personas que carecen de hogar.

El alcalde Eric Garcetti, acompañado del concejal José Huizar y el supervisor Mark Ridley-Thomas, tomó una pala y excavó en el terreno ubicado en la esquina de las calles Seventh y Wall, donde se erigirá el complejo Six Four Nine Lofts.

Las instalaciones serán financiadas por la Medida HHH, la cual fue aprobada en 2016 con el fin de proporcionar 1.2 mil millones de dólares para la construcción de viviendas permanentes para personas desamparadas.

Al ser realizada por la empresa sin ánimo de lucro Skid Row Housing Trust, Sixty Four Nine Lofts contará con 55 unidades y una clínica médica que brindará servicios de salud mental, optometría y dentales. Además de cuidado de salud, también se proporcionará consejería y capacitación laboral a los inquilinos.

De acuerdo con la red de blogs de bienes raíces Curbed, Los Ángeles se ha comprometido a construir nueve proyectos financiados por la Medida HHH. Estos proporcionarán 416 unidades de viviendas asequibles, una pequeña fracción de las 10,000 que se espera construir a lo largo de los próximos 10 años.