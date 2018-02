Vallas publicitarias muestran la crisis de indigencia en Los Ángeles

Tratan de avergonzar a las autoridades electas para que tomen acción sobre problema

Al mejor estilo del “Hollywood Sign”, a través de Los Ángeles han aparecido 15 vallas publicitarias que buscan avergonzar a las autoridades sobre la crisis de desamparados cuyo número parece subir exponencialmente cada año.

Los anuncios muestran la palabra “Homeless” (desamparado) en grandes letras blancas sobre una montaña, como se ve el famoso cartel en las colinas de Hollywood que atrae a miles de visitantes a la ciudad angelina cada año.

La campaña publicitaria es idea de Aids Healthcare Foundation, una organización que aboga y provee ayuda a personas con VIH/sida.

“Al intercambiar siete letras de la palabra ‘Hollywood’ y reemplazarlas con seis de la palabra ‘homeless’, en el formato del famoso Hollywood sign crea un nuevo mensaje irónico, poderoso y visceral que llega al corazón de la crisis aquí en Los Ángeles y es uno con el que se relacionan y se identifican muchos angelinos”, dijo Michael Weinstein, presidente de AHF.

“La intención es poner atención en la creciente crisis de indigentes y de vivienda en Los Ángeles, así como lo que muchos defensores (de desamparados) ven como una respuesta relajada e insuficiente de los burócratas y las autoridades electas”, indicó la Fundación en un comunicado, que esta semana también anunció que está renovando dos moteles en el área de Hollywood para convertirlos en vivienda para personas con VIH/sida y sus familias que carezcan de un techo.

Los anuncios van acompañados de un sitio web, LAScandal.org (similar a como se ven los carteles de la agencia estatal de transporte, Caltrans) donde aquellos que vean los carteles pueden buscar más información de la crisis de vivienda.

En ese sitio web también hay conexiones para que la gente pida a sus concejales y supervisores que hagan algo para solucionar esta crisis.

Y en verdad que es una crisis. El conteo de indigentes de 2017 encontró 57,794 personas sin hogar en el condado de Los Ángeles – un aumento del 23% en comparación con 2016.

Inician construcción de vivienda para desamparados

Las vallas publicitarias llegan la misma semana que inició la construcción del proyecto Six Four Nine Lofts, ubicados en la zona de Skid Row en el centro de Los Ángeles y que tendrán 55 unidades: 36 de ellas para indigentes, 18 más para veteranos sin hogar y una para el administrador del lugar.

El inmueble contará con un área con computadoras, una cocina comunitaria, un jardín, zona de lavandería y espacios para almacenar bicicletas.

Las unidades de vivienda se ubican en los pisos de arriba de una clínica de salud en los primeros tres pisos.

La idea es ofrecer un lugar donde los indigentes puedan recibir todos los recursos de apoyo para salir del desamparado.