Jennifer Lawrence, gracias a la soltería, vive sin ataduras

Pese a su felicidad, la actriz reconoce que dentro de algunos meses se sentirá 'terriblemente sola'

Aunque han pasado escasas semanas desde que confirmara el fin de su relación con el cineasta Darren Aronofsky tras poco más de un año juntos, la actriz Jennifer Lawrence sigue irradiando en sus apariciones públicas esa alegría y optimismo que tanto le han caracterizado desde que saltara a la fama.

Y como ella misma ha explicado ahora, no hay nada de pose en esa actitud que ha venido proyectando tanto en la reciente gala de los premios Bafta, celebrados el pasado domingo en Londres, como en la presentación en la capital británica de su última película ‘Red Sparrow‘, ya que la soltería le ha devuelto la libertad plena y la capacidad de disfrutar del día a día sin ataduras de ningún tipo.

“Ahora mismo me encuentro en modo soltera, en esa primera fase en la que puedo decir: ‘Genial, puedo hacer lo que me venga en gana, estar sola cuando me apetezca y dedicarme a ver programas de televisión horribles‘”, ha contado con naturalidad a su paso por la alfombra roja del último de los eventos mencionados.

Eso sí, acto seguido, la estrella de Hollywood ha vuelto a hacer gala de su tradicional transparencia para confesar que, dentro de pocos meses, no podrá hacer otra cosa que lamentarse sobre la profunda “soledad” en la que se verá inmersa al no tener a su lado a un hombre con el que compartir su día a día.

“Por supuesto, en unos meses me sentiré terriblemente sola y tendré la impresión de encontrarme en una especie de larga lista de espera. Pero todavía no ha llegado ese momento, en absoluto”, ha revelado sin perder en ningún momento la sonrisa.

La oscarizada protagonista de títulos como ‘El lado bueno de las cosas‘, ‘Joy‘ y las adaptaciones cinematográficas de la saga literaria ‘Los juegos del hambre’ también ha aprovechado la ocasión para desmontar ciertos mitos acerca del supuesto estilo de vida que suele asociarse a las jóvenes estrellas que, como ella, tienen acceso directo a los eventos y locales más exclusivos de cualquier ciudad que pisen.

“La gente piensa que mi vida tiene que ser, por sistema, muy diferente a la suya, pero la verdad es que soy bastante normal. Siempre he sido una persona muy casera y mi vida social ha sido tradicionalmente algo aburrida. Me encanta congregar a mis amigos en casa para beber vino en el jardín, y sigo haciendo esas cosas. No me gusta salir demasiado de casa”, ha aseverado.