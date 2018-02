Proponen descabellada idea a cambio de amnistía para “todos los indocumentados”

El líder de opinión ultra conservador y presentador de radio, Rush Limbaugh, fue invitado al programa “Fox News Sunday” con Chris Wallace, quien le preguntó cómo solucionaría el problema de DACA y la inmigración ilegal en EEUU.

Limbaugh dijo que aceptaría la ciudadanía permanente para inmigrante indocumentados bajo una sola e importante condición: que no fueran elegibles para votar por 15 a 25 años.

. @rushlimbaugh says his solution to immigration reform and #DACA is to grant permanent citizenship if, as part of the deal, immigrants can’t vote for 15 years…”if they agree to that, I’ll give them amnesty.”

Sin embargo Limbaugh no perdió la oportunidad para atacar a los demócratas diciendo que esto nunca sucederá que que “sabemos que la ÚNICA razón por la que los demócratas alguna vez quisieron la amnistía fue crear un nuevo bloque de votación para su partido”.

.@rushlimbaugh on @FoxNewsSunday : “I would be willing right here to support an effort to grant permanent citizenship to whatever number of illegal immigrants there are in the country, tomorrow, if you will make as part of the deal they can’t vote for 15-25 years.” @FoxNewspic.twitter.com/25hQpkA7aZ

