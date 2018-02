Piden licencia de manejo Real ID y le dan una con limitaciones federales

El DMV considera que pudo haber errores durante los primeros días de entrada en vigor de la nueva legislación pero asegura que los empleados están bien entrenados

A Alpina Méndez, residente de la ciudad de Lake Balboa en el condado de Los Ángeles, le robaron la cartera hace como un mes. Con el robo se fueron sus documentos personales como su licencia de manejo.

“Fui a renovar mi licencia a las oficinas del DMV en Canoga Park. Como sabía que ya había entrado en vigor la ley del Real ID, llevé mi pasaporte americano y mi tarjeta con mi número social”, narró.

“Recibí mi licencia siete días después. La miré muy rara. Dije ésas son las que las dan a las personas que no tienen papeles”.

Méndez se dirigió a las oficinas del DMV de inmediato. “ La empleada me dijo que ésas eran las nuevas licencias como queriendo que desapareciera del lugar rápido. Go! ¡váyase! me señaló de mala manera hacia la puerta de salida”.

Pero no se conformó y regresó una segunda y una tercera vez. “Pedí hablar con el supervisor, le dije que yo había llevado los papeles y quería mi licencia Real ID. Me dijeron que tenía que sacar una cita de nuevo y pagar 35 dólares. Les dije que solo pagaría la diferencia con los 28 dólares que ya había pagado porque había sido su error”, recuerda.

Sin embargo, el supervisor le respondió que no podían ayudarla, y que si quería una licencia Real ID, tenía que pagar 35 dólares y sacar una nueva cita.

Fastidiada, Méndez acudió al siguiente a las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Granada Hills.

“Ahí fue otra cosa. Un trato completamente distinto. No solo fueron amables sino que me tramitaron mi nueva licencia Real ID sin pagar de nuevo y sin cita”, indica.

Alpina dice que con la licencia de manejo que inicialmente le dieron, la que presenta limitaciones en el uso para propósitos de identificación federal se sintió discriminada.

“Un día fui a pagar una factura, y me pidieron la licencia de manejo, la empleada se le quedó viendo bien raro. ¿Son nuevas estas licencias? Me preguntó. Sí, le respondí, y entonces me pidió mi seguro social para estar segura. Fue un momento muy incómodo, me sentí discriminada”, dice.

El 22 de enero, el DMV comenzó a emitir nuevas licencias para cumplir con la ley federal Real ID que entrará en vigor en 2020. Estas licencias servirán para propósitos de identificación federal como abordar un avión o entrar a edificios federales.

Las personas indocumentadas no califican para obtener una licencia bajo la ley federal Real ID pero en California ellos pueden obtener una con limitaciones para uso federal, bajo la ley estatal AB60.

Armando Botello, portavoz del DMV, afirmó en una entrevista reciente con La Opinión que a las personas que no pidan su licencia de conducir Real ID se les dará una licencia con restricciones de uso federal.

“A simple vista es la misma que se da a los inmigrantes indocumentados bajo la ley AB60. Aunque tiene más elementos de seguridad, y los requisitos de documentos que se piden son diferentes”, afirma.

Más quejas

Sin embargo, algunas personas que han solicitado su licencia Real ID, aún cumpliendo con todos los requisitos, les han dado una licencia con restricciones federales.

Una residente del Valle de San Fernando que pide no dar su nombre, dice que incluso se espero a solicitar por primera vez su licencia de manejo bajo la ley Real ID, el 22 de enero el primer día que las empezaron a emitir.

“Llegué a la oficina del DMV en Arleta, presenté mi número de seguro social, llené el cuadro que dice que era residente y les di mi green card (tarjeta de residencia permanente), pero me dijeron que no tenían la máquina para verificar las nuevas green cards, y no sabían si la mia era de verdad”, recuerda.

“Me pidieron entonces que hiciera una copia grande de mi green card y la mandara por fax a la Unidad Legal del DMV en Sacramento pero que me esperara dos semanas para mandarla. Así lo hice pero a los días recibí una licencia de manejo con restricciones federales no la licencia Real ID que yo solicité específicamente. Lo peor del caso es que hay maltrato al cliente por parte de los empleados de la oficina de Arleta cuando uno va a señalarles su error”, dice.

El DMV responde

En ambos casos, las personas afectadas se preguntan si el personal del DMV ha sido suficientemente capacitado en el proceso de emisión de las licencias de manejo Real ID.

Botello dijo que era posible que los primeros días de entrada en vigor de la ley, se hubieran presentado errores. “Pero el público debe estar seguro que el personal ha sido debidamente entrenado.Lo único que les recomendamos es que vayan preparados con los documentos que necesitan para obtener la licencia de manejo Real ID”, indicó.

Hizo ver que quienes deciden solicitar licencias de manejo con restricciones para su uso federal, deben tener muy claro que no pueden ser discriminados. “Tenemos en marcha una campaña muy extensa con instituciones financieras y otros grupos para educarlos sobre las licencias de manejo regulares con limitaciones para su uso federal. Para que sepan que esas licencias para lo único que no sirven es para abordar aviones o entrar a edificios federales pero son tan válidas como las del Real ID”, precisó.

El portavoz del DMV recomendó a quienes tengan quejas del servicio, soliciten como primer paso hablar con el gerente de la oficina a la que vayan. “También pueden presentar una queja por escrito en los formularios que se encuentran en las propias oficinas con todos los detalles del incidente, hora, número de ventanilla, entre otros. Quiero que sepan que esas quejas se toman muy en serio”, indicó.

Lo que debes saber sobre las licencias Real ID

Será obligatoria como identificación federal, por ejemplo para abordar aviones o entrar edificios federales a partir del año 2020.

Pero si no la tienes, no te preocupes, puedes usar otros documentos para identificarte a nivel federal como tu pasaporte estadounidense.

No es obligatorio que a partir de 2020, saques tu licencia de manejo Real ID, siempre puedes tramitar una licencia regular pero con restricciones para uso federal. Es decir, que tendrás dos opciones, las licencias de conducir Real ID para identificación federal, y la regular que no te sirve para ese fin. El costo de ambas es el mismo 35 dólares.

Si decides sacar tu licencia de manejo regular con limitaciones para su uso federal, recuerda que nadie te puede discriminar por tener ese documento, y no implica que la persona portadora sea indocumentada.

Requisitos para solicitar una licencia Real ID

Básicamente tienes que probar tu identidad: con un pasaporte estadounidense; o un certificado de nacimiento o de naturalización de EEUU; o una tarjeta de residente; o un pasaporte extranjero con una forma aprobada 1-94.

Además deberás llevar tu tarjeta de Seguro Social, o la declaración de impuestos W-2, o un talón de pago salarial que tenga tu número de seguro social completo.

Deberás también presentar dos documentos que prueben el lugar donde vives, pueden ser un recibo de pago de servicios públicos, de la escuela, del médico, del empleo, contrato de renta o pago de hipoteca.

Y si has cambiado tu nombre, lleva contigo tu certificado de matrimonio o de divorcio.

Visita la página del DMV para mayores detalles: REALID.dmv.ca.gov