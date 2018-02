Esquina migratoria: ¿Es posible aplicar para la aministía de 1986 si la primera vez que solicitó fue defraudado?

Apliqué para la Amnistía de 1986. La persona que me ayudó solo me agarró dinero y después cerró la oficina. Ya no hice nada. ¿Todavía puedo aplicar para la amnistía? ¿Hay algo que pueda hacer?

En muchos casos recuperar documentos de inmigración del pasado se complica con el paso del tiempo. En tu caso, la solicitud de la “Amnistía del 86”, debe recuperarse con una investigación a través del programa de “Freedom of Information Act” o “FOIA” directamente con las oficinas del Servicio de Inmigración.

Ese proceso lleva tiempo y si no sabes cómo hacerlo, es recomendable que contrates a un abogado para que te ayude a realizarlo y no equivocarte.

Para confirmar su elegibilidad para la ciudadanía, se deben investigar dos aspectos muy importantes: Primero, confirmar que completaste tu solicitud y que se te otorgó la residencia permanente legal. En ese caso sería recomendable recuperar tu tarjeta de residencia o Green Card.

Si no recibiste tu residencia, el próximo paso llevaría a explorar tus opciones de legalización.

Segundo, si se confirma que eres residente, es importante revisar la solicitud que se envío para asegurar que no hayan problemas serios de elegibilidad.

En el caso que el abogado confirme estos dos aspectos, puede recomendar tu candidatura para la ciudadanía.

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal individualizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio