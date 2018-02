Video: Captan a Karla Souza en público tras denuncia de violación y está embarazada

La actriz fue cuestionado sobre Gustavo Loza, su presunto agresor

Karla Souza ha mantenido su silencio tras haber hablado públicamente que durante sus inicios en la actuación había sufrido una violación de un director mexicano.

La estrella de “How To Get Away With Murder” no ha señalado al agresor, pero Televisa lanzó un comunicado en donde rompen relaciones laborales con Gustavo Loza, a quien acusan de ser el culpable.

Desde las declaraciones, Souza no ha ni corroborado lo que dijo la televisora mexicana, ni lo ha desmentido. Loza por su parte se ha defendido de las acusaciones y negado que el haya sido el agresor de la actriz.

Las cámaras de “Ventaneando” estuvieron pendientes de una salida de Karla Souza y lograron verla mientras se ejercitaba. La reportera del programa de TV Azteca cuestionó a la famosa sobre el caso pero ella se mantuvo firme en su silencio.

Cabe anotar que Souza lucía un embarazo avanzado, algo que también fue fuente de especulaciones en los últimos días.