¡Cuidado! La multa por no tener seguro médico sigue vigente

Bajo el Plan de Salud Asequible, ACA, la mayoría de las personas debe tener seguro de salud o pagar una multa fiscal.

Rick, Patrick y Michael postearon recientemente en la página de Facebook de Covered California, mensajes instando a otros a deshacerse de la cobertura de salud:

“¡¡¡No más multas ni penalidades!!! ¡Trump se encargó de eso! ¡Me ahorró 700 dólares este año!”

“Trump eliminó la multa por no tener seguro”.

“Estoy bastante seguro de que Trump abolió la penalidad”.

Ellos tienen razón y a la vez están equivocados.

El 22 de diciembre, el presidente Donald Trump firmó un gran proyecto de ley de impuestos que deroga la penalidad que había impuesto la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), también conocida como Obamacare.

Los opositores a la multa por no cumplir con el mandato individual (la obligación de tener seguro de salud salvo ciertas excepciones) se alegraron y, como estos usuarios de Facebook, supusieron que la medida entraba en vigencia inmediatamente.

No es tan así. La multa no desaparecerá hasta 2019, y eso significa que aún deberás pagarle al “Tío Sam” si no has tenido seguro de salud en 2017, a menos que hayas tenido una exención a este mandato. Lo mismo es válido para este año.

“Simplemente hay una confusión masiva”, dijo Steven Stasoiski, contador de impuestos y agente de seguros en Seal Beach, California.

Algunos de sus clientes decidieron dejar su seguro de salud este año sin consultarlo primero, pensando que no tendrían que pagar una multa el próximo año. “Cuando presenten sus impuestos la próxima temporada… se sorprenderán”, agregó.

Uno de ellos, una familia de cuatro del condado de Orange, en California, decidió no tener seguro en 2018, y, por eso, su multa será de cerca de $15,200 el próximo año, aproximadamente el mismo costo que un plan de seguro de salud del nivel de bronce que los protegería de cuentas catastróficas, dijo Stasoiski.

Excepciones

Esta multa se puede evitar si la persona califica para una de las varias exenciones que establece la ley de salud.

Por ejemplo, puedes estar exento si no tuviste seguro durante menos de tres meses consecutivos el año anterior, si tu ingreso es lo suficientemente bajo como para no tener que presentar una declaración de impuestos federal o si perteneces a un ministerio de asistencia médica compartida.

Pero si no encajas en una de las categorías de exención y no tienes seguro en 2017, o no lo tendrás en 2018, probablemente no tengas suerte, explicó Alison Flores, analista senior del “Tax Institute”, la rama de investigación de H&R Block, con sede en Kansas City, Missouri.

“Si tienes una multa y se te debe un reembolso, esa multa reduce tu reembolso”, dijo Flores. Si debes una multa, pero no tienes un reembolso y decides no pagar la penalidad, el “Internal Revenue Service” (IRS) puede cobrarla de dinero que se te adeude en el futuro.

El IRS dice que este año, por primera vez, rechazará las declaraciones de impuestos presentadas electrónicamente que no respondan a las preguntas sobre la multa del ACA (Obamacare). Si presentas una declaración en papel y no respondes si tuviste seguro de salud, podría atrasarse tu retorno de impuestos, agregó Michael Eisenberg, contador público certificado de “Squar Milner” en Encino, California.

“Están diciendo: ‘Esta es la ley y tienes que cumplir con la ley mientras sea ley'”, dijo. “Van a aplicar las multas”.

Formularios de impuestos

Una nota rápida sobre los formularios de impuestos 1095 relacionados con el Obamacare, que te ayudarán a demostrarle al IRS que tuviste seguro médico el año pasado.

Algunos de ustedes que el año pasado obtuvieron seguro de salud de sus empleadores, en el mercado abierto o a través de programas gubernamentales como Medicare o Medi-Cal, aún pueden estar esperando sus formularios 1095-B y 1095-C. El plazo para que estos formularios estén en manos de los contribuyentes es el 2 de marzo.



Pero no los necesitas para completar tus impuestos, que este año vencen el 17 de abril.

Por otro lado, debes tener un 1095-A correcto para completar tus impuestos. Si eres beneficiario de “Covered California”, o compras seguro a través de un mercado de seguros de salud estatal o federal, debes haber recibido tus formularios 1095-A antes del 31 de enero.

Si aún estás esperando el tuyo y eres residente del “Golden State”, entra a tu cuenta de Covered California y revisa el correo. Deberías encontrar una copia de tu 1095-A allí, dijo James Scullary, vocero de la agencia.

Si eso no ayuda, o si tu formulario 1095-A es incorrecto, completa un formulario de disputa, que puedes encontrar en la ventana “Members” del sitio web de Covered California en www.coveredca.com.

Recursos

Como siempre, mi consejo más importante cuando se trata del Obamacare y los impuestos es buscar la ayuda de un profesional.

Si no puedes pagarlo, varios programas ofrecen ayuda gratuita con los impuestos: