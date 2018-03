Crece el escándalo por la “visa especial” que recibió Melania Trump

Crece el escándalo sobre la visa destinada para inmigrantes con talento extraordinario que se le otorgó a Melania Trump.

Se trata de la visa élite EB-1 diseñada para inmigrantes con habilidades extraordinarias en ciencia, artes, deportes y círculos académicos de renombre. En otras palabras una visa para inmigrantes que hayan sido aclamados a nivel internacional.

Sin embargo de acuerdo con la biografía de Melania Trump durante la campaña presidencial, la primera dama se graduó de la “Universidad de Eslovenia” con un título en diseño y arquitectura .

Ahora se conoce que la ex modelo abandonó la universidad en su primer año, y que la tal universidad de Eslovenia no existe.

La biografía actual de la primera dama de la Casa Blanca fue alterada y ahora dice que Melania “detuvo” sus estudios en la Universidad de Ljubljana, tratando de cambiar la versión de los hechos.

La primera dama, cuyo nombre de soltera era Melania Knauss obtuvo una visa EB-1 en 2001. En ese año menos del 1% de los inmigrantes que recibieron su green card en EEUU lo hicieron gracias al programa de visa EB-1 para inmigrantes con talentos extraordinarios.

Y ¿el talento de Melania?

En ese entonces el único don de Knauss era un lánguido portafolio como modelo, el cual tuvo su punto estelar en 2001 cuando salió en un página del especial de vestidos de baño de Sports Illustrated.

Así una vez más el presidente Donald Trump queda en ridículo por parte no solo de su abuela, sus suegros y ahora su propia esposa al confirmarse que todos ellos fueron beneficiados gracias a la inmigración familiar.

Melania se casó con Trump en 2005 y se convirtió en ciudadana en 2006. Los padres de la primera dama obtuverion la residencia permanente en los EEUU gracias a Melania y actualmente están a punto de convertirse en ciudadanos, reportó el Washington Post.

CHAIN MIGRATION must end now! Some people come in, and they bring their whole family with them, who can be truly evil. NOT ACCEPTABLE! pic.twitter.com/PQGeTTdRtX

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2017