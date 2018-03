El tuit que desató la furia de los sobrevivientes de la masacre de Florida

Donald Trump se reunió el jueves por la noche con un cabildero de la Asociación Nacional del Rifle, y luego describió la reunión como “Excelente” en un tweet.

De inmediato muchos pensaron que el presidente se refería a su intención, como lo había dicho al país entero desde la masacre en Florida, de liderar un paquete de leyes que controlen la venta indiscriminada de armas en EEUU. Sin embargo la realidad parece ser otra.

Chris Cox, el cabildero de NRA, publicó en Twitter justo después de haberse reunido con el presidente y el vicepresidente Pence. “Todos queremos escuelas seguras, una reforma de salud mental y mantener las armas lejos de personas peligrosas”, y agregó: “POTUS y VPOTUS apoyan la Segunda Enmienda, apoyan el debido proceso y no quieren el control de armas”.

I had a great meeting tonight with @realDonaldTrump & @VP. We all want safe schools, mental health reform and to keep guns away from dangerous people. POTUS & VPOTUS support the Second Amendment, support strong due process and don’t want gun control. #NRA #MAGA

