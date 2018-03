Equipo ‘imaginario’ de hockey vende miles de entradas en Seattle

¿Comprarías entradas para ver a un equipo deportivo que no existe?

Pues si tú crees que es una locura, para 25 mil personas en Seattle, Washington, no lo es, pues han comprado esa cantidad de abonos para un equipo de la National Hockey League (NHL) que no existe.

Pero todo tiene una explicación lógica y es que la liga exige a una ciudad que quiera formar parte de ella que debe mostrar que tiene potencial como mercado.

La manera en la que Seattle debía mostrar su potencial era vender al menos 10 mil abonos para una temporada, lo curioso es que solo requirieron de solo 12 minutos para hacerlo y no solo eso, sino que en una hora alcanzaron 25 mil.

720 seconds.

That’s how long it took to hit our goal of 10,000 deposits.

We’re now at 25,000 and counting.

Thank you, Seattle.#NHLSeattle

— NHL Seattle (@NHLSeattle_) 1 de marzo de 2018