Un delincuente retiene a una abuela de 99 años en Utah

La amabilidad de esta anciana conmovió al violento delincuente que fue finalmente reducido por un grupo de seguridad de élite

Una abuela de 99 años de Salt Lake City fue retenida por un joven de 18 años, según informaron las autoridades esta semana.

De acuerdo con los reportes policiales, Doris Rucker Wasden estaba en casa el sábado pasado junto a sus nietos cuando ocurrió el incidente.

El sospechoso, Freddy Alexander Velasquez, entró a la casa y retuvo a sus nietos a punta de pistola, mientras la anciana se encontraba en su habitación. Los nietos pudieron escapar, pero la abuela quedó en la habitación.

“Estaba asustado, supongo, y me agarró de las manos y me sentó en el suelo”, recordó Doris a Fox 13. “Comenzó a hablar conmigo. Y le dije que no podía oírle. Se dio cuenta de que era una mujer muy vieja, así que fue muy amable conmigo después de eso “.

Doris afirma que nunca sintió que el intruso fuera a lastimarla, pero intentó mantenerlo calmado.

“Mi hermano dice que salvé mi vida por hacer eso”, dijo al canal de noticias.

Los agentes de la unidad especial de élite SWAT, pudieron negociar con Freddy quien, después de unas horas, se rindió.