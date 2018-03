Arranca venta de boletos para funciones de cine bajo las estrellas en Los Ángeles

La organización Rooftop Cinema Club dio comienzo la venta de boletos para su temporada 2018, ofreciendo una variedad de películas para disfrutarse al aire libre y en las alturas.

En esta ocasión, dichos eventos tan singulares para gozar del séptimo arte, se realizarán en las azoteas del Teatro Montalbán, en Hollywood, y en Level, un conocido edificio de apartamentos ubicado en el centro de Los Ángeles.

We know you’ve missed us, Rooftoppers. We’re coming back to @TheMontalban soon to refill your drinks and top up your popcorn. pic.twitter.com/QdXTm84cP6

— Rooftop Cinema Club (@RooftopCinema) March 5, 2018