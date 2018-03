Funcionarios angelinos y organizaciones se unen para defender el TPS

Astrid García ha tenido su Estatus de Protección Temporal (TPS) por los pasados 10 años pero teme perderlo bajo la administración Trump que ya ha cancelado los permisos temporales de varios países amparados bajo este alivio.

La hondureña de 19 años dijo que llegó a Estados Unidos cuando apenas tenía un año de edad y no conoce su país. Nunca regresó.

“Me preocupa porque yo estoy aquí desde chiquita. ¿A qué vamos allá?”, cuestionó la joven quien estudia en el Colegio Comunitario El Camino y trabaja tiempo parcial.

Por esta razón se unió a la coalición The Movement for Immigrant Justice and Equity (Movimiento por la Justicia y Equidad de los Inmigrantes)—compuesta por funcionarios de la ciudad de Los Ángeles y organizaciones comunitarias—para anunciar que lucharán en contra del plan del presidente Donald Trump de terminar el TPS.

Recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que terminará los permisos de TPS para Nicaragua, Haití y El Salvador así como otros países del continente africano.

Para el 6 de julio se sabrá cual es el futuro de los TPSianos hondureños, dijo Leoncio Velázquez, con la organización Hondureños Unidos en Los Ángeles.

“Las personas tienen 20 o 25 años viviendo aquí, son gente trabajadora que teme que les quiten sus permisos de trabajo”, dijo Velázquez. “Hay mucha gente que tiene miedo por el crimen y muchos que tienen hijos nacidos aquí y no conocen Honduras”.

En Estados Unidos unos 86,000 hondureños son beneficiarios del TPS. El número incrementa significativamente con la comunidad salvadoreña; unos 262,500 son beneficiarios del TPS, de acuerdo a DHS.

Los salvadoreños con TPS tienen hasta septiembre del 2019 para saber cual será su futuro.

El concejal Curren Price, quien recientemente fue a El Salvador, dijo que quedó impresionado de ver cómo las personas deportadas llegan solamente con la ropa que tienen puesta.

“Esa ropa de sus trabajos es lo último que les quedó de su sueño americano”, dijo Price, quien representa al distrito 9 localizado en el sur y sur centro de Los Ángeles.

“Primero los dreamers, después los nicaragüenses y haitianos y ahora van en contra de todo California,” dijo Price asegurando que “¡Ya es suficiente!” y deben luchar contra la retorica anti-inmigrante de Trump.

Salvador Sanabria, de la organización El Rescate, dijo que cuando los salvadoreños son deportados muy pocas veces reciben la ayuda necesaria.

“No tienen empleo, si están enfermos no tienen tratamiento médico ni acceso a medicamentos y lo peor es que sufren la separación de familias”, dijo Sanabria.

Por esta razón la coalición planea luchar contra las deportaciones de los centroamericanos desde tres frentes, aseguraron representantes de diferentes organizaciones.

“El objetivo principal es educar a las personas para que quienes tengan la oportunidad ajusten de TPS a residencia”, dijo Sanabria.

Además, la Coalición – junto a familias afectadas – desafiarán en corte a Trump por cancelar el TPS. Y por último se planea una campaña para crear una alianza con abogados de inmigración y organizaciones para que ofrezcan su ayuda en caso de emergencia, por ejemplo, si alguna persona es detenida por agentes de inmigración.

La Coalición estará llevando a cabo una feria de asistencia legal gratuita para los TPSianos este sábado a partir de las 9:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde. La feria será en el Colegio Los Angeles Trade Tech localizado en el 400 al oeste del Bulevar Washington en Los Ángeles, 90015.

No se necesita cita para participar.