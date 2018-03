El curioso video viral con el que un hombre anuncia la venta de su auto

Cuando es el auto el que le cuenta a los demás por qué deberías comprarlo

Un joven argentino decidió que era momento de vender su viejo auto usado, así que se le ocurrió que antes de ir a un lote o poner un anuncio, era mejor recurrir a la tecnología y grabar un video para las redes sociales.

Por dos minutos y medio el propio Peugeot 206, modelo 2007, es el que toma la palabra y explica las bondades de por qué debería alguien comprarlo.

“Soy apenas un auto usado, pero yo también los usé a ellos, los usé para que me llevaran a tantos lugares que, de otra manera, no hubiese podido conocer […] Y ahora que pasaron 114.000 kilómetros (unas 85 mil millas) de todo me quieren ofrecer al mejor postor. No los critico. Si pudiera a veces yo los vendería a ellos”, se dice en el video.

Pese a las casi 200 mil reproducciones del video, la verdad es que Diego aún no encuentra un comprador para su auto.