La Víbora: ¿Por qué los Rivera siguen defendiendo a Esteban Loaiza?

A nuestra serpiente comentarista de entretenimiento no se le escapa nadie

Queridos víborolectores, yo tengo muy mala memoria, pero cuando algo se me graba, ¡se me graba! Y si mal no recuerdo, los últimos meses que Jenni Rivera vivió con Esteban Loaiza no fueron de lo más lindo, que digamos. Ella gritó a los cuatro vientos, y hasta lo dejó por escrito, lo decepcionada que estaba del expelotero.

Miren, yo hasta me leí completo “Inquebrantable”, el libro autobiográfico que dejó inconcluso mi querida Jenni. Ahí, con su acostumbrado estilo tan refinado, contó que descubrió varios mensajes de texto que Esteban le envió a otras mujeres. Y no eran textitos de que, “somos amigos del alma” ni nada de eso. Eran mensajes comprometedores, por lo que describió Jenni.

Eso la puso iracunda, además de muchas otras cosas que se han sabido y que han contado personas que vivieron muy cerca de la Diva de la Banda. Entre otras cosas lindas que ventiló la cantante sobre Esteban, fue que este hombre le robaba dinero a manos llenas de la caja fuerte que ella tenía en su cuarto, y a la cual solo ella y otras cuantas personas, entre ellas el exbeisbolista, tenían acceso.

Eso sí, Esteban era bien espléndido. Llegaba bien seguido a la mansión de Jenni –donde vivía sin pagar renta– con regalos bien caros para toda la familia. Claro, todo lo compraba con dinero de la propia Jenni.

En fin, esas son solo algunas de las gracias del exlanzador.

Todo esto para hacerles esta pregunta: ¿Por qué todos, absolutamente todos los Rivera se afanan en decir que Esteban fue un buen hombre y que trató bien a Jenni? Desde don Pedro hasta Johnny, el hijo menor de la diva, hablan puras maravillas de Esteban. ¿Acaso alguien puede ser bueno cuando ha traicionado a una persona que quieres, en este caso a Jenni?

Se los pregunto porque ahora que Esteban está en la cárcel, acusado de poseer nada más como 20 kilos de droga de la buena, ninguno de los Rivera se ha atrevido a decir aunque sea algo como “no quiero saber nada de un hombre que le hizo daño a mi mamá o a mi hermana o a mi hija”, dependiendo de a quién cuestionen.

Todos salen con que “hizo feliz a mi hermana” –según Lupillo–, o “Yo nunca vi que tratara mal a Jenni” –según Rosie–, o “Yo iría a defenderlo a la corte si me lo piden”, –dice don Pedro Rivera.

¿Se han puesto a pensar qué hubiera hecho Jenni si estuviera viva? Una de dos: o lo ignoraría o iba a declarar, pero para que lo metieran al bote 20 años.

En otros temas, la verdad es que Karla Souza calladita se ve más bonita. Ahora sale a decir en un tuit que está feliz de haber denunciado que fue víctima de acoso. Y mejor no lo hubiera hecho porque la gente, en lugar de aplaudirle, le exigen que dé el nombre de su supuesto violador. Ya se imaginarán cómo le llovieron críticas, y no es para menos.

Como que ser valiente a medias no es ser valiente, ¿no creen?