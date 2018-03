Intento de robo en centro comercial de Glendale termina en balacera y pánico

Autoridades de Glendale confirmaron que este sábado se lanzó al menos un balazo durante un intento de robo en el centro comercial Galleria, señalando que afortunadamente nadie resultó herido.

La policía de Glendale informó que el sospechoso de abrir fuego ya se encuentra detenido. Hasta el momento no se ha revelado que negocio fue blanco del atraco.

Decenas de agentes están presentes en la escena del robo como parte de una inspección de rutina, pero la policía reiteró que tienen la situación bajo control y ya no existe peligro alguno para la comunidad.

A report of a robbery at the Glendale Galleria. Report of a shot fired. No one hurt. Glendale Police have the situation under control no threat to the public. Additional information will be forthcoming

— City of Glendale, CA (@MyGlendale) March 10, 2018