Alicia Machado fue a parar al hospital

Se preguntarán, porque ando en el instagram sin oficio? Jajajaja estuve hospitalizada ayer y hoy en cama, mis riñones aveces no funcionan muy bien pero es algo pasajero! Si Dios quiere ya mañana estaré bien! El cuerpo es un templo y solo la buena alimentación, los ejercicios y lo natural te hacen ver Bella y estar sanas y fuertes! Fin de semana de reposo, películas y libros! Besos 💋

A post shared by Alicia Machado🎭💋 (@machadooficial) on Mar 10, 2018 at 7:56pm PST