Los 3 autos más seguros para manejar con tu familia

Para familias de todos tamaños, con las mejores medidas de seguridad que podemos encontrar

La seguridad es uno de los puntos más importantes cuando nos decidimos por comprar el auto familiar, un dato que debemos remarcar, pues no estamos hablando de cualquier carga, sino de niños, muchas veces pequeños que suelen distraerse en el camino, por lo que no es un renglón que deba desatenderse.

Desde minivans hasta algún sedan que pueda considerarse como una opción para realizar desde ese paseo al parque hasta esas vacaciones, aquí te presentamos tres autos que destacan por su seguridad, sobre todo en cuanto a familia se trata.

1- Honda Oddyssey

Quizá hablemos del auto más seguro para viajar en familia, pues tiene todos esos aditamentos que hacen de esta van una elección fácil. Sacar cinco estrellas en cada una de las pruebas de choque podría ser poco si consideramos la triple cortina de bolsas de aire. Todos los modelos, desde el más básico, cuentan con frenos de emergencia, controles de línea, sensores de impacto y alertas de tráfico.

2- Volvo XC60

Esta SUV está considerada como la más segura para la conducción. De entrada cuenta con un sistema autónomo de asistencia considerada como estándar para todos sus modelos, pero no solo eso, sino que ofrece asistencia de dirección que es capaz de virar ligeramente para evitar obstáculos y después volver a su posición. Además cuenta con la posibilidad de tener el “Intellisafe Pro” mismo que combina varios sistemas que permiten un manejo semi autónomo a velocidades de hasta 80 millas por hora, aunque no, no rebasará ni cambiará de carril por ti.

3- Toyota C-HR

Sus formas futuristas seguramente le gustarán a toda la familia, pero no solo es eso, sino que este híbrido posee un rating europeo de 95 por ciento de seguridad para ocupantes adultos y 77 para los niños (aún no ha sido probado por organismos estadounidenses). Incluye el paquete estándar de seguridad de Toyota que se forma por control de cruce, freno automático, detector de cruce peatonal, además de reconocimiento de camino y alertas de cruce de tráfico y alerta de punto ciego.