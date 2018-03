Esquina migratoria: quiere traer a su novia a Estados Unidos

A mi novia le han dado una visa de fiancé y yo me quiero casar con ella acá en EEUU. El problema es que yo no quiero pedir su residencia porque pienso regresarme a mi país a fin de año con ella a vivir allá. ¿Hay una opción para que nada mas le den visa de residente o qué puedo hacer, solicitar su residencia o visa de turista? Lo que no quiero es que ella pierda su residencia cuando nos vayamos de aquí mientras espere el trámite.

Felicidades por tu matrimonio y mi consejo es que sí tramites su residencia permanente antes de que se regresen a tu país y lo antes posible. Así tu novia cuando se convierta en tu esposa quedará protegida si tu haces una petición para ella y a los tres años de obtener su residencia, podrá solicitar su ciudadanía.

Para no perder su residencia estadounidenses solo tienes que demostrar que no está fuera de los Estados Unidos más de seis meses, esto mientras se hace ciudadana.

No te aconsejo una visa de turista porque no le daría ningún beneficio de residencia permanente. Aun cuando se regresen a vivir a tu país, siempre es recomendable tener abierta la oportunidad de regresar legalmente a Estados Unidos; en este caso el trámite de petición de residencia legal para tu futura esposa lleva menos de un año.

