¿Acusan a Kourtney Kardashian de matar tacuaches?

Usuarios de Instagram cuestionan una de las más recientes imágenes de la sexy celebridad

Esta semana Kourtney Kardashian dio la nota al compartir una imagen en la que luce parte de su figura, pero lo que más se puede destacar es el abrigo de color blanco que viste. Y aunque muchos de sus seguidores resalataron la belleza de la prenda, hubieron algunos que directamente la cuestionaron. Uno de sus seguidores la señaló directamente, y en español. “¿Qué chingados traes puesto? A cuántos tacuaches -zarigüeyas- mataron pa’ hacerte la mamada esa?“.

Otros de sus seguidores también le realizaron la misma pregunta, con la esperanza de que no sea cierto de que la mayor de las Kardashian tenga fascinación por el uso de pieles reales. Fue el usario @davis.1912 el que escribió “Oh girl I hope that isn’t real fur” (Oh chica, espero que esa no sea piel real).

Y aunque muchos de sus fans se permitieron fijarse más en las piernas de la sexy celebridad, muchos otros continuaron con los cuestionamientos sobre la naturaleza real del abrigo.

Otros fanáticos, como @mistyrenee2907@linds3184, argumentaron que es muy tonto, o precipitado asumir, sin saber, que este sea piel de animal, por lo que comentó: “Carcass. But it didn’t matter. Fur is bot body and its stupid to assume this is real fur“.

Después de esta publicación Kourtney Kardashian compartió otra imagen en la que aparece junto a su hermana Kim Kardashian, luciendo, nuevamente, el tan cuestionado abrigo; sin embargo, por ahora ella sigue sin revelar la verdadera procedencia de su prenda.