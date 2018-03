Katy Perry besa en la boca a un chico sin su consentimiento

¿Puede hacerlo porque es famosa? ¿Es acoso sexual?

Benjamin Glaze tiene 19 años y nunca había besado a una chica, su primer beso se lo “robó” nada más y nada menos que la cantante Katy Perry.

Durante un segmento de las audiciones para el reality show “American Idol”, el joven interpretó su canción y contó que no tenía gran experiencia romántica, por lo que la famosa estadounidense le pidió que se acercara y sin su consentimiento explícito le dio un beso en la boca.

El joven no se molestó con el gesto de la multinominada al Grammy, sin embargo en momentos en que muchas mujeres han alzado la voz en contra del acoso sexual, varias personas se han cuestionado ¿qué habría pasado si fuera el caso de un hombre “robando” un beso a una joven?

“Katy Perry besó al joven y a él le gustó, pero debió haber preguntado antes… si los roles se invirtieran, la gente no estaría contenta”, escribió la analista de espectáculos Parker Molloy en Upworthy.

“Cuidado, si hubiera sido al revés la gente no lo estaría festejando, sobre todo en medio de todo lo que está pasando con el movimiento ‘Me Too'”, expresó en Radio Fórmula de México el periodista Javier Poza.

En declaraciones que reproduce The New York Times, Glaze expresó que no le gustó el beso, que fue “algo incómodo” y que él quería que su primer beso fuera “algo especial“. El rotativo neoyorquino tituló la nota “Un beso no deseado en ‘American Idol'”.

En redes sociales varios comentarios de seguidores del programa giraron en el mismo sentido.

“Espero que la demande”, “No por ser famosa puede hacer eso”, “Si fuera al revés lo estarían linchando”, comentaron en la publicación de Instagram de “American Idol”.

Aunque el incidente no pasó a más que un resbalón de Glaze por la sorpresa del beso, tampoco le ayudó en su desempeño pues no fue aceptado para el show.

¿Qué opinas?