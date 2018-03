Zayn Malik deja de seguir a Gigi Hadid y a su exsuegra en Instagram tras su ruptura

El cantante ha empezado a distanciarse de la modelo y de la madre de esta, Yolanda Hadid

Los rumores de que el cantante Zayn Malik y la modelo Gigi Hadid habían puesto punto final a su relación tras dos años juntos comenzaron a circular a principios de esta semana, pero no fue hasta ayer martes cuando aparecieron las primeras pruebas que venían a confirmar esa triste noticia. El antiguo componente de One Direction fue quien quiso corroborar de alguna manera las últimas especulaciones en torno a su estado sentimental dejando de seguir en la red social Instagram tanto a la maniquí como a su madre, Yolanda Hadid, con quien Zayn mantuvo un estrecho vínculo durante el tiempo que duró su noviazgo con la guapa rubia.

Por el momento, tanto Gigi como Yolanda aún mantienen al intérprete entre la lista de personas a las que siguen, y lo cierto es que ninguno de los tres ha eliminado las imágenes en que aparecen posando juntos, lo que ya daba a entender que el final de su romance se había producido de manera cordial.

Poco después, la estrella de la música echó mano de su perfil de Twitter para explicar a todos sus seguidores que, en efecto, Gigi y él ya no eran pareja, al mismo tiempo que lamentaba que el resto del mundo se hubiese tenido que enterar de su ruptura a través de terceras personas.

“Gigi y yo tuvimos una relación muy seria, divertida y repleta de cariño, y siento un gran respeto y adoración hacia ella como mujer y amiga. Es una persona increíble. Agradezco a todos nuestros fans que respeten la difícil decisión que hemos tomado, así como nuestra intimidad en estos momentos. Nos habría gustado ser nosotros quienes compartiéramos primero la noticia. Los queremos a todos”, rezaba el tuit.

Por su parte, la modelo quiso seguir el ejemplo de su exnovio compartiendo directamente un mensaje con sus admiradores, en el que aseguraba que a diferencia de la anterior relación del cantante, que acabó con su ex Perrie Edwards acusándole de romper con ella por mensaje de texto, ellos siguen respetándose y manteniendo una estrecha amistad.

“Los comunicados sobre rupturas suelen parecer muy impersonales porque en realidad no hay ninguna manera mejor de expresar en palabras lo que dos personas experimentan juntas durante más de dos años… no solo en su relación, sino en la vida en general. Me siento muy agradecida por el amor, el tiempo y las lecciones vitales que he compartido con Z. Le deseo solo lo mejor y seguiré apoyándole como a un amigo por el que siento un cariño y respeto inmensos. Y en lo que respecta al futuro, lo que tenga que ser, será”, apuntaba ella, dejando quizá abierta la puerta a una posible reconciliación.