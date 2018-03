La auténtica Superwoman, una cirujano que caminó 8 millas por la nieve para operar a su paciente

El compromiso y entrega de esta profesional es absoluta, pues sabe que en sus manos está la salud de su paciente

Estados Unidos, la coste Este especialmente, no es la única parte donde se sufrió las extremas temperaturas este invierno que ya casi dejamos atrás.

Lo que sí es un ejemplo, es como en otros lugares enfrentan las inclemencias del tiempo. Nada puede parar a los profesionales médicos, ya sea tormentas de nieve, ciclones o frío polar.

Una fuerte tormenta de nieve que paralizó a gran parte de Escocia la semana pasada no fue suficiente para impedir que una cirujano hiciera su trabajo.

Después de encontrarse casi bloqueada por la nieve en su casa de Glasgow, Lindsey Chisholm se dio cuenta de que no podía conducir hasta su hospital a ocho millas de distancia, donde estaba programada para operar a un paciente con cáncer de colon.

Entonces, Chisholm se puso su equipo de invierno y caminó por la nieve durante casi tres horas.

“Me levanté temprano el jueves por la mañana, vi que había mucha nieve, pero no parecía qe llegar fuera imposible”, dijo Chisholm a la BBC.

Cuando consiguió llegar al hospital, dos colegas la miraron sorprendidos. Iba vestida con un equipo de esquí, con gafas y postes de nieve. Se echaron a reír.

“Tenía el equipo adecuado, sabía que no había riesgo de avalancha, no iba a perderme, había lugares en los que podía detenerme si el clima se volvía absolutamente terrible, así que no pensé en nada de eso, ” dijo a los medios de comunicación..

El paciente de cáncer Iain McAndrew le dijo a la BBC Escocia que estaba “atónito” cuando vio que la cirujano llegaba, equipada como iba con las prendas para la nieve, dispuesta a cumplir con su trabajo a pesar de las inclemencia del tiempo.

“Si hay una supermujer en la vida real, ella lo es”, dijo McAndrew.