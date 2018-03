Pau Donés y Jarabe de Palo le cantan a la vida

El músico español tuvo una emotiva presentación en Puerto Rico

Una celebración a la vida se llevó a cabo este sábado en la noche, en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes de Santurce, donde se presentó en concierto acústico Pau Donés y Jarabe de Palo.

Esta cita especial fue a beneficio de la Sociedad Americana Contra el Cáncer de Puerto Rico. Si alguien sabe lo que es enfrentar un diagnóstico de cáncer es el propio Pau Donés, quien desde el 2015 ha enfrentado esta enfermedad con su mejor actitud, quitándole protagonismo. Actualmente, el cantautor español recibe tratamiento para un tumor que tienen en el peritoneo y que le fue detectado el año pasado.

Pero lejos de paralizar su vida, Pau Donés ha enfrentado este nuevo capítulo haciendo lo que ama, reconociendo que el cáncer no se cura, sino que se combate. Y qué mejor forma de darle la pelea que con música. Desde el año pasado, el artista ha estado sumergido en la gira internacional “50 Palos”, con la que celebra 20 años de Jarabe de Palo y 50 de edad. Esta gira la trajo a la isla el pasado mes de agosto, cuando se presentó con toda su banda en el Coliseo de Puerto Rico.

Este sábado presentó una versión acústica de esos “50 Palos”, logrando conquistar una vez más al público puertorriqueño con su talento, canciones, humanidad, humildad, carisma y sentido del humor.

La cita se sintió como un gran abrazo donde canciones conocidas, como “Depende”, “Bonito”, “La Flaca” y “Grita”, así como otras menos populares, sirvieron para hilar una declaración de vida, en la que Pau cantó y contó esos sentimientos universales que hacen latir el corazón.

El cantautor apareció en el escenario a las 9:00 de la noche de forma sigilosa, casi desadvertido por el público, para cantar “Mmmm”, con su ukulele. La sorpresa fue tal, que los presentes no lo aplaudieron sino hasta el final del tema. En esta versión acústica, el artista estuvo acompañado de tres músicos (piano y cuerdas), logrando una presentación íntima y cercana, en la que el público pudo disfrutar de sus composiciones desde otra tesitura.

Pau Donés no dudó una vez más en exponerse, relatando diversos momentos de su vida, desde algunos jocosos hasta otros más duro. Tal fue el caso cuando interpretó “Humo”, canción que escribió como una declaración de amor a la vida.

“Cuando una mujer me ha deja’o, en plan estratégico, siempre le he escrito una canción. Esa estrategia nunca me salió bien, pero por lo menos saqué unas canciones y por esas canciones hoy estoy aquí. Hace un par de añitos escribí una canción a uno de mis grandes amores que es precisamente la vida, un día que pensé que me dejaba, que se iba, que me abandonaba. Y como cada vez que un amor me deja, pues le escribí una canción, pero esta vez la estrategia me salió bien”, expresó provocando aplausos del público, entre los que se encontraban decenas de sobrevivientes de cáncer que, como él, han optado por vivir.

Luego de esta canción, el vocalista continuó interpretando temas como “Yep”, “Que bueno”, “Agua”, “Completo incompleto”, “Te miro y tiemblo”, “El lado oscuro de la vida” y “Dos días en la vida”, entre otros, para un total de 22 canciones, con los cuales deleitó al público durante hora y media.

La doctora Lillian Santos, principal oficial ejecutiva de la Sociedad Americana Contra el Cáncer de Puerto Rico, agradeció al artista por su compromiso y por haber dicho presente en este concierto, que originalmente se iba a celebrar en noviembre, pero que debido al huracán María no se pudo llevar a cabo en la fecha inicial. Santos, además, recordó que en Puerto Rico hay 65,000 sobrevivientes de cáncer y que este concierto era también para ellos.

Pau Donés, por su parte, también dio las gracias, pero a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas que han trabajado en la recuperación del país tras el paso del huracán María.

“Hoy nos fuimos a ver lo que había pasado por ahí y ya no solo en la ciudad sino también en las afueras, y lo que he visto por aquí me ha dado una alegría porque pasó un huracán por Puerto Rico, pero después vino un ciclón de puertorriqueños que ayudaron a reconstruir el país, así que de mi parte, siendo extranjero, pues muchas gracias, porque me hubiera costado aceptar que la isla hubiera seguido tan mal como la dejó el huracán”, resaltó el músico, quien logró complacer a los presentes con sus éxitos de siempre, pero también con esas canciones quizás no tan conocidas, pero que lograron hacer latir el corazón de todos los que acudieron a esta cita especial, donde se terminó con un “grito” musical por la vida.

Por: Mariela Fullana Acosta