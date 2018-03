Fecha límite para encontrar una solución permanente para los recipientes de DACA

OpEd a cargo de la Congresista Nanette Diaz Barragán

La fecha límite del 5 de marzo para encontrar una solución permanente para los recipientes de DACA vino y se fue y todavía no tenemos una solución.

Hace seis meses Trump rescindió el programa de DACA, y desde ese entonces, aproximadamente 20,000 jóvenes han perdido su estatus y este número crece cada día. Dos jueces han dictaminado que la administración debe continuar procesando aplicaciones para renovaciones de DACA. Solo aquellos que actualmente tienen DACA o que han tenido DACA en el pasado son elegibles para renovar. El fallo de los tribunales puede ser temporal, y podría cambiar pronto. El destino de los Dreamers está en juego hasta que no tengamos una solución permanente.

Si tu DACA se expiró el 5 de septiembre de 2016 o después, puedes presentar una solicitud de renovación. Si tu DACA expiró antes del 5 de septiembre de 2016, puedes renovar tu DACA, pero debes presentar una solicitud nueva.

Si tu última aplicación fue rechazada porque fue recibida después del 5 de octubre de 2017, puedes aplicar para renovación.

Es importante notar que aunque recipientes de DACA apliquen para renovación, muchos jóvenes corren riesgo de que su documentación no sea procesada a tiempo. Por esa razón, a muchos se les vence su permiso de trabajo mientras esperan y vuelven a sentirse vulnerables a la deportación.

Como miembro del Congreso, creo que es importante tomar acción de inmediato y asegurar que cumplamos la promesa que el gobierno le hizo a cientos de miles de jóvenes indocumentados. Prometimos que si salían de las sombras y confiaban en el gobierno con su información, los protegeríamos de deportación y les daríamos una oportunidad para trabajar y contribuir a este país.

Esta semana, la cámara de representantes debe votar sobre una propuesta de ley fiscal para fundar las operaciones gubernamentales. Los demócratas pueden usar esta oportunidad para forzar que el Congreso escuche a nuestras comunidades y proteja a los Dreamers. En el pasado, yo he votado en contra de estas propuestas fiscales, y seguiré votando en contra de ellas hasta que no incluya una solución para los Dreamers. También existe la posibilidad de que algunos republicanos intenten forzar un voto sobre otras propuestas de ley migratorias, pero todavía no es muy claro si tengan los votos necesarios.

Donald Trump ha acusado a los demócratas de ser culpables de no poder llegar a un acuerdo sobre este tema. Sin embargo, él ha obstruido todos los acuerdos bipartidistas que se han presentado. En vez de usar a los Dreamers para avanzar su agenda anti-inmigrante, debería permitir un voto específicamente dirigido a encontrar una solución para los Dreamers.

A todos los jóvenes indocumentados en mi distrito, quiero que sepan que estoy comprometida a encontrar una solución permanente para ustedes. También sepan que pueden contactar a mi oficina para ayudarlos.

Merecen vivir sin ansiedad y sin miedo de ser deportados.

Para obtener más información sobre los requisitos y el proceso para renovar DACA, visite http://www.uscis.gov