Pablo Aimar revela las razones por las que Messi lo idolatra

El exjugador del River Plate, recientemente retirado, comparte algunos puntos por los que se convirtió en el ídolo de "La Pulga"

La carrera de Lionel Messi está repleta de títulos, goles, récords y fechas que sus fanáticos y él mismo nunca olvidarán. Pero deben ser muy pocos los momentos en los que la Pulga se pudo haber sentido en inferioridad de condiciones respecto de un contrincante.

Uno de ellos es nada menos que Pablo Aimar.

El 18 de diciembre de 2004 conoció al riocuartense. “Hola Lionel, ¿cómo estás?“, le preguntó el jugador, en aquel entonces de Valencia. El rosarino estaba cara a cara con su ídolo.

“Es y será mí ídolo”, respondió Messi cuando le preguntaron alguna vez por Aimar. Los capítulos entre ellos siguieron. Compartieron plantel en la selección (el Mundial de Alemania 2006, por ejemplo) y la amistad continuó fuera de la cancha.

“Se retira un grande, uno de mis ídolos. Aimar, te deseo lo mejor en tu nueva etapa. Gracias por todo lo que nos hiciste disfrutar con tu magia”, escribió el Diez de Barcelona cuando el Payaso dejaba de jugar. Inclusive el cordobés le grabó un video en una de las galas del Balón de Oro.

En una extensa entrevista que le concedió al diario Marca de España, Aimar habló de varios temas. Su relación con Messi fue uno de los centrales. El ex jugador de River, quien recientemente se retiró (por segunda vez) en Estudiantes de Río Cuarto, dio detalles de por qué piensa que la Pulga lo idolatra.

“En una época, cuando él era adolescente, justo en esa etapa, en River yo era muy rápido, gambeteador, miraba siempre para adelante. Supongo que me idolatró por lo vertical, por ese afán de agarrar la pelota y atacar. Y porque nunca perdí esa alegría por jugar al fútbol”, dijo.

Los elogios para el rosarino no terminaron: “Leo se levanta a la mañana y sabe si gana o no. En el fútbol siempre dependes de tus compañeros, salvo que seas Messi. Decide 9 de 10 partidos y quizás me quedo corto. Él decide cómo termina el partido, dónde le hacen la falta para patear un tiro libre…”, dijo.

Ante la consulta sobre qué entrenadores fueron más influyentes en su carrera, destacó a Marcelo Bielsa. Llamó la atención una crítica, pero el resto, fueron todos elogios para el Loco. “Su metodología no es lo que más me gustó”, señaló.

Luego rescató otras cosas: “Lo que destaco es su forma de ser, siendo él, no sólo haciendo… formó a mucha gente. Lo que transmitís es más importante que lo que decís”, sostuvo.

“Llega a su mano y hace lo imposible para que te vayas siendo mejor, me ayudó en el entendimiento del juego, en el posicionamiento, trabaja la predisposición cuando no tenés la pelota y otras cosas individuales que por repetición, terminás aprendiendo”, agregó.

“Un gran formador fue Pekerman, con Tocalli, con quien tengo mucha relación. Con Jorge Jesús, en Benfica, aprendí mucho de sentido común que hasta que no te la dicen…”, apuntó.

Ante la consulta del Mundial, Aimar fue contundente: “Creo que va a ganarlo la Argentina. Esta vez tengo una sensación más clara que en otras. Tienen con qué y sobre todo a Leo”.