El regalito de Taylor Swift, para el hijo de la ex de Kanye West

La modelo y activista Amber Rose no ha tardado en compartir con todos sus seguidores de la red social Instagram el regalo tan especial que su pequeño Sebastian –fruto de su extinta relación con el rapero Wiz Khalifa– ha recibido nada menos que de la estrella del pop Taylor Swift, de quien siempre se ha declarado un fan acérrimo y a quien ahora tendrá la oportunidad de ver en vivo y en directo durante su nueva gira ‘Reputation‘.

“Tengo una sorpresa para ti. ¿Estás preparado? Mira, Taylor Swift lo ha mandado expresamente para ti“, le dirige Amber a su hijo en el inicio del vídeo que ha publicado en la plataforma, mientras el niño abre el paquete con expectación. “¡Esto es tan emocionante! Me ha escrito una carta“, asegura Sebastian antes de percatarse de que hay algo más que se encuentra en su interior.

“¿Adivina qué? Nos ha regalado tickets para verla en concierto. Nos ha dado tickets para ver su espectáculo“, explica la maniquí al tiempo que su pequeño mira atónito el par de localidades y trata de articular palabra. “¿Estos son los tickets? Muchas gracias Taylor“, se pregunta ilusionado el pequeño de cinco años.

Por un lado no debería resultar del todo sorprendente que la de Nashville haya querido tener semejante gesto de generosidad con el hijo de Amber Rose, teniendo en cuenta que la también ex de Kanye West llevaba tiempo expresándose en la esfera virtual -y etiquetando a la propia Taylor en sus publicaciones- sobre la fascinación que sentía su hijo por la música de la diva. “Le encanta que le ponga un poco de @taylorswift“, escribía en Twitter recientemente.

Sin embargo, lo cierto es que la relación entre las dos celebridades no ha estado precisamente exenta de contratiempos durante estos últimos años, concretamente a raíz de los comentarios ofensivos que Kanye West le dirigió a Taylor en una de sus últimas canciones, ‘Famous’, la consiguiente respuesta airada que le devolvió la intérprete al acusarle de no haberle pedido permiso para mencionarla y, finalmente, la filtración de una conversación telefónica en la que esta parecía, efectivamente, darle su consentimiento.

En el marco de tan mediática polémica, Amber Rose no dudó en posicionarse del lado de su ex pareja y quiso recordar además que, en el año 2009, Kanye vio “peligrar su carrera” profesional por las dramáticas consecuencias que se desprendieron de una de las ocurrencias más sonadas de su trayectoria: cuando irrumpió en el escenario de los MTV Video Music Awards de ese año para interrumpir el discurso de aceptación de Taylor -ganadora del premio al mejor video femenino del año- y asegurar que lo merecía Beyoncé.

“Fue una época muy dura para él y yo estuve a su lado y fui testigo de todo ello. Vi cómo Lady Gaga cancelaba su tour, vi a la gente decir que no querían trabajar con él nunca más después de lo que había hecho. Creo que tuvo que aguantar mucha mier** innecesaria y sé que Kanye no estaría dispuesto a volver a pasar algo parecido. Dudo mucho que decidiera no llamarla para decirle que iba a escribir unos versos sobre ella“, explicaba Amber Rose en un programa de televisión.