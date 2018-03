Una árbitra de tenis acusada falsamente de matar a su marido lleva a juicio al forense de L.A.

"No hay una sola falsedad en este informe de autopsia", declaró el abogado del forense

La árbitra de tenis Lois Goodman fue arrestada públicamente y acusada falsamente de matar a su esposo, según proclamó su abogado el miércoles.

La demanda federal afirma que su reputación fue arruinada por una investigación de asesinato que fue desencadenada por el médico forense del condado de Los Angeles, el Dr. Yulai Wang, que declaró falsa y maliciosamente que la muerte de Alan Goodman había sido un homicidio.

Tras oficiar una serie de partidos en Pierce College, Goodman regresó a casa el 17 de abril de 2012 para encontrar el cuerpo de su esposo en un charco de sangre en la cama. Los paramédicos que respondieron teorizaron que el hombre de 80 años, que estaba mal de salud, se había caído sobre una taza de cerámica, y luego regresó a su cama donde murió desangrado.

La defensa de Wang, un forense veterano de 20 años en el condado de L.A., dice que su examen reveló evidencia de que Goodman no se cayó, pues no había huesos rotos ni luxación de las articulaciones, características típicamente asociadas con la caída de un hombre de 80 años. También notó profundas heridas en la incisión en el hueso de la cabeza de Alan Goodman, que indican un corte de movimiento bajo presión. La oreja de Goodman estaba casi cortada. Dos heridas en la cara se cruzaron indicando golpes que no podrían haber sucedido al mismo tiempo.

“No hay una sola falsedad, ni una declaración errónea en este informe de autopsia”, declaró el abogado de Wang, Rickey Ivey. Por tanto, se avecina una batalla de expertos: varios forenses han sido llamados para revisar los hallazgos de Wang. Treinta y nueve testigos son nombrados en la demanda federal. Wang testificará en su defensa. Lois Goodman, que dice que el arresto dañó su capacidad de encontrar trabajo, también está lista para subir al estrado.