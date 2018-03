¿Qué persigue la polémica Iglesia de la Cienciología con su nuevo canal de televisión?

El líder de la Iglesia de la Cienciología, David Miscavige, aseguró que el canal de televisión recién estrenado por el grupo no pretende sermonear, ni convencer o convertir a nadie. Entonces, ¿cuáles son sus objetivos?

La gente siente curiosidad por la Iglesia de la Cienciología.

Esa fue, al menos, la premisa que llevó a los líderes del controvertido grupo religioso a lanzar su propio canal de televisión.

El Scientology Network emite por satélite e internet desde el pasado 12 de marzo y, según los representantes de la iglesia, ha alcanzado ya una audiencia de varios millones de personas.

Durante los últimos días, he sido una de ellas.

Un acceso inusual

“Lo entendemos, la gente tiene curiosidad”, dijo el líder de la Iglesia de la Cienciología, David Miscavige, durante el lanzamiento del canal de televisión.

“No estamos aquí para sermonearte, convencerte o convertirte”, añadió.

Con emisiones las 24 horas del día, los siete días de la semana, el canal tiene como objetivo satisfacer la curiosidad que hay sobre este grupo, reconocido como religión en una mayoría de países pero considerado una secta en otras naciones, como por ejemplo Francia.

BBC Según los representantes de la Iglesia de la Cienciología, el canal de televisión ha sido recibido muy positivamente. (Foto: Cienciología Televisión)

La nueva cadena no sólo pretende responder las preguntas de la gente, sino también trasladarlas al interior de la religión misma.

Es una iniciativa inusual si se piensa que casi todo lo que oímos sobre la Cienciología suele proceder del exterior, ya sea por medio de personas no vinculadas con el grupo o antiguos miembros.

También han proliferado trabajos que denuncian los métodos de esta religión, como el documental de 2015 Going Clear: Scientology and the Prison of Belief o la serie Scientology and the Aftermath de la actriz estadounidense Leah Remini, que fue ciencióloga hasta 2013.

Los abusos de los que se acusa a la Cienciología incluyen el supuesto sometimiento de sus miembros, el enriquecimiento exagerado, el acoso a excienciólogos o periodistas críticos con la iglesia o la práctica de obligar a las personas a desconectarse de sus familias.

Para el columnista del sitio web Vice Jamie Lee Curtis Taete, “el mensaje que lanza el canal de que todos los hombres tienen el derecho inalienable de pensar, hablar y escribir libremente sus propias opiniones es contradictorio con las acciones del grupo“.

BBC La productora Scientology Media Productions donde se realizan los programas del canal de televisión tiene su sede en Sunset Boulevard, en Los Ángeles. (Foto: Beatriz Díez/BBC Mundo)

La iglesia niega todas las acusaciones y en sus programas intenta transmitir la idea de que el grupo defiende absolutamente la diversidad y la libertad de pensamiento.

“Ahora somos capaces de contar nuestra propia historia”, le dice a BBC Mundo una portavoz de la Cienciología.

“La respuesta a nuestro canal de televisión ha sido estupenda, no sólo por los millones de personas que han visto los programas sino por la cantidad de gente que llega a nuestras iglesias, algo sin precedentes”, agrega.

Producción muy cuidada

El acceso a la programación del canal de la Cienciología es muy sencillo. Está disponible en televisión por satélite y en varias plataformas de contenido como Apple TV, Amazon Fire TV y Roku.

También se puede ver en streaming en la propia página web de la iglesia y en aplicaciones móviles que se pueden descargar en teléfonos inteligentes y tabletas.

Lo primero que me llama la atención al empezar a ver la programación es su cuidada producción y la diversidad racial de las personas o actores que aparecen en los distintos fragmentos, todos con dentadura perfecta.

Queda claro que la iglesia le quiere dar al canal un enfoque fresco, juvenil y dinámico, en el que todos puedan encontrar algo con lo que sentirse identificados incluso si no son personas religiosas.

BBC El canal de televisión de la Cienciología se puede ver en internet o en algunos paquetes de televisión por cable. (Foto: Cienciología Televisión)

Programación en bucle

Por el momento, el canal no cuenta con una programación demasiado variada.

Hay seis series originales que forman el núcleo del canal y que se complementan con documentales de largo y corto metraje donde se exponen los distintos principios de la Cienciología.

En cuanto pasan unas horas, los espacios se repiten y el espectador queda con la sensación de que está viendo el mismo contenido en bucle. O un publirreportaje interminable.

“Dentro de la Cienciología” traslada a los espectadores el interior de la organización, presentando sus sedes internacionales y casas editoriales, y narrando lo que sucede en un día típico en la iglesia.

BBC “Herramientas de la Cienciología para la vida” es uno de los programas del nuevo canal de televisión del grupo. (Foto: Cienciología Televisión)

En “Conozca a un Cienciólogo” se presentan distintos miembros de la Iglesia de todos los ámbitos que ofrecen su relato sobre cómo la religión ha enriquecido sus vidas.

En mi caso conocí la historia de Greg y Janet Deering, dueños de un negocio de fabricación de banjos, que son entrañables pero con un testimonio poco entretenido.

“Voces para la humanidad” es una serie de documentales cortos en los que aparecen personas que han hecho algo relevante en sus comunidades y que no necesariamente son miembros de la Cienciología.

Cada episodio de “Destino: Cienciología” lleva al espectador dentro de una nueva iglesia, y los programas “L. Ron Hubbard: en sus propias palabras” y “La biblioteca de L. Ron Hubbard presenta” están enteramente dedicados al fundador de esta religión.

Getty Images Algunos de los programas del canal de la Cienciología consisten en la narración de las ideas de L. Ron Hubbard, fundador de la Iglesia.

“La Cienciología es la única religión importante fundada en el siglo XX que además mantiene intacta la voz de su fundador, grabada en conferencias públicas ofrecidas a lo largo de un cuarto de siglo”, le explica a BBC Mundo la portavoz de la iglesia.

Imágenes y voces envolventes

Tras varios días viendo su programación, es fácil entender que la gente se sienta atraída por esta religión y quiera obtener más información.

Aunque hablen de problemas o temas delicados como la adicción a las drogas, los protagonistas de los programas sonríen, tienen una apariencia agradable y las voces envolventes de los locutores te hacen creer que todas las situaciones se pueden superar, por complicadas que sean.

BBC “¿Curioso? Eso pensamos”, reza el cartel de promoción del canal de televisión de la Cienciología. (Foto: Beatriz Díez/BBC Mundo)

Como escribe la periodista Ilana Kaplan, “lo que presenta el canal es algo que te absuelve de tus problemas y crea una comunidad que te apoya”.

“Por eso el canal de la Cienciología es tan inteligente: capta las vulnerabilidades y funciona como una solución“.

Es pronto para conocer los índices de audiencia de la cadena.

Se sabe que, por televisión, llega a más de 20 millones de hogares en Estados Unidos y por internet puede alcanzar a cientos de millones de personas.

Por las calles de Los Ángeles se ven carteles que promocionan el canal y también es fácil cruzarse con alguna persona de la iglesia que te ofrece uno de sus folletos e intenta establecer una conversación contigo.

En mi caso, cuando les digo que soy periodista me miran con mala cara. No en vano la prensa es protagonista de uno de sus espacios dedicado a los “mercaderes del caos”.

Probablemente sea el que miré con mayor atención.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.