Phoenix anuncia nuevos conciertos en Los Ángeles

"Ti Amo LA! A Very Speciale Night with Phoenix": del 6 al 12 de septiembre en el Teatro Fonda

Phoenix ha anunciado una nueva serie de conciertos en Los Ángeles para promocionar su último disco, Ti Amo,uno de los álbumes más destacados del 2017. El espectáculo tendrá lugar los días 6, 7, 10, 11 y 12 de septiembre en el Teatro Fonda.

El evento de Los Ángeles, llamado festivamente “Ti Amo LA! A Very Speciale Night with Phoenix” contará con detalles extra como invitados especiales, helado y merchandising.

Los boletos podrán adquirirse a partir del viernes 30 de marzo.

A continuación, el itinerario completo de la gira Phoenix 2018:

27/03 – Dublín, IE – Olympia Theatre

04/21 – Seúl, KR – Blue Square

23/04 – Tokio, JP – Toyosu Pit

24/04 – Tokio, JP – Toyosu Pit

26/04 – Osaka, JP – Zepp Osaka Bayside

04/27 – Taipei, TW – Legacy Max

30/04 – Beijing, CN – Grammy Festival Beijing

25/05 – Londres, UK – All Points East

26/05 – París, FR – La Gaîté Lyrique

27/05 – París, FR – La Gaîté Lyrique

29/05 – Paris, FR – La Gaîté Lyrique

30/05 – París, FR – La Gaîté Lyrique

31/05 – París, FR – La Gaîté Lyrique

06/02 – Nimes, FR – This Is Not A Love Song

13/06 – Lyon, FR – Les Nuits de Fourviere

15/06 – Bergen, NO – Bergenfest

16/06 – Oslo, NO – Piknik I Parken

07/03 – Boston, MA – House of Blues

07/05 – Brooklyn, NY – Brooklyn Steel

07/06 – Brooklyn, NY – Brooklyn Steel

07/07 – Brooklyn, NY – Brooklyn Steel

07/09 – Brooklyn, NY – Brooklyn Steel

07/10 – Brooklyn, NY – Brooklyn Steel

07/12 – Quebec, ON – Festival d’été de Québec

21/07 – Biarritz, FR – Biarritz En Ete Festival

26/07 – Madrid, ES – Noches del Botanico

27/07 – Benidorm, ES – Low Festival

19/08 – Saint Malo, FR – La Route Du Rock Festival

09/06 – Los Ángeles, CA – Teatro Fonda

09/07 – Los Ángeles, CA – Teatro Fonda

09/10 – Los Ángeles, CA – Teatro Fonda

09/11 – Los Ángeles, CA – Teatro Fonda

09/12 – Los Ángeles, CA – Teatro Fonda

09/14 – Denver, CO – Grandoozy