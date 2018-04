Inconsolable: El conmovedor adiós de Rashel Díaz a Daniel Sarcos

La cubana rompió en llanto en vivo

Risas, gritos, jaloneos y hasta rumores de romance, fueron el sello de la estrecha relación que desarrollaron a lo largo de los años Rashel Díaz y Daniel Sarcos en Un Nuevo Día de Telemundo, por eso el adiós del conductor venezolano de esa empresa, conmovió hasta a las lágrimas a la cubana.

Como lo había adelantado La Opinión, Sarcos no renovó su contrato con la televisora y este martes anunció su salida del matutino, por lo que se despidió de la audiencia y su equipo de trabajo.

“Yo sé que regresarás por una puerta todavía más grande”, atinó a decir Rashel entre lágrimas a manera de despedida.

A través de sus redes sociales y con un poco más de calma, la presentadora de 45 años dedicó un emotivo mensaje a su colega de 50.

“Amigo mío @dsarcos ¡ha sido un honor trabajar a tu lado estos 7 años! Me quedo con tantos recuerdos en mi corazón de tu profesionalismo, buen humor, talento, amistad y buen ejemplo. ¿Quién se va a meter en mis fotos ahora? ¿Quién se va a burlar de mí por la cantidad de gente que me llevo a mis vacaciones? ¿Quién me llamará viejita al aire? ¿Quién me hará señas detrás de cámara para que me ría?”, escribió en su cuenta de Instagram.

“¡Te extrañaré mucho amigo mío! Pero confío en el Plan Perfecto de Dios para tu vida, seguirás brillando en cada escenario que te pares. El mejor regalo de estos años ha sido tu amistad y eso seguirá creciendo, ¡tienes amiga cubana para rato! Hahaha te quierooo mucho. #DuoDinamico”, concluyó.

Los seguidores de Rashel respaldaron sus palabras. En varios comentarios de la red social, aseguraron que la pareja tenía una gran química frente a las cámaras y que Daniel hará falta en el show.