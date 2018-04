Jennifer Lopez sigue manifestando su amor por Alex Rodríguez en Instagram

La actriz y cantante parece estar viviendo su mejor momento junto a A-Rod

Jennifer Lopez está dedicada a su trabajo, pero también a su relación con el exbeisbolista y comentador deportivo Alex Rodríguez, quien parece ser su mano derecha no solo en el hogar que están intentando formar juntos, sino también a nivel laboral, puesto que la ex estrella del deporte acompaña a su novia no solo a los conciertos sino también a los set de grabación.

La cantante compartió una imagen en donde aparece sentada en el suelo ataviada con lo que parece un vestido blanco, una corona dorada, y descalza. Junto a ella, también en el piso está Rodríguez quien podría estar verificando algo en el teléfono.

JLo acompañó la imagen con el siguiente mensaje “On the set at 230am… #whenyouknowhegotyou ♥️♥️♥️“. Aparentemente A-Rod podría estarla ayudando con algún improvisto y por esta razón JLo destaca lo bueno que es saber qué él está ahí para cubrirle las espaldas, o ayudarla cuando sea necesario.

Se sabe que la pareja –Jennifer Lopez y Alex Rodríguez– pretende contraer nupcias pronto, al menos esos son los rumores que circulan a su alrededor; sin embargo la cantante y actriz aún no luce un anillo de compromiso que así lo compruebe, y tampoco se ha anunciado una fecha factible sobre el posible enlace. Aunque se especula que en este 2018 sonarán, nuevamente, las campanas de boda para la ex esposa de Marc Anthony.