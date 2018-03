Conoce las reglas de oro para inmigrantes en la era Trump

Seguir estos consejos puede evitarte una detención

El aumento de los operativos de arrestos de inmigrantes indocumentados en California y el resto del país ha obligado a que la comunidad se mantenga vigilante y trate de ser más respetuosa que nunca de las leyes para evitar exponerse a una detención que pueda llevar a la deportación.

Bernardo Méndez Lugo, exdiplomático mexicano y director de la Fundación proinmigrante América sin Muros, acaba de publicar un listado con las “reglas de oro” a las que los inmigrantes indocumentados deben apegarse en Estados Unidos bajo la administración Trump.

A continuación, La Opinión cita algunas de las más importantes para tomar en cuenta y evitar ponerse en riesgo.

Frente a la policía, agentes de migración o cualquier autoridad, mil veces mejor indocumentado que con documentos falsos. Existen graves penas de cárcel para quienes porten documentos falsos.

Evita verte envuelto en faltas menores como robos, de apariencia insignificantes – como chicles u objetos pequeños en supermercados. Recuerda que una investigación por un robo insignificante puede ser una pesadilla en este periodo de alta sensibilidad antiinmigrante.

Mantente informado: lee periódicos, escucha la radio en español y ve noticieros. Las iglesias son lugares para encontrar consejo y orientación, no importa que no seas creyente.

Si no tienes conexión de Internet, visita una biblioteca pública y en sus computadoras, puedes leer información migratoria y noticias de su interés.

Recuerda que eres muy vulnerable y te conviene seguir al pie de la letra las leyes del país. Siempre usa cinturones de seguridad en tu vehículo, jamás tomes bebidas alcohólicas cuando conduzcas, respeta los límites de velocidad y las señales de tránsito. Si eres detenido por la policía corres riesgos mayores que una simple infracción de tránsito.

Sé discreto y siempre toma precauciones: de preferencia no seas trasnochador, no manejes de noche si no tienes necesidad de hacerlo. No te conviene hacer reuniones escandalosas en su casa o apartamento y jamás las prolongue más allá de las 10:00 p.m.

No acoses a mujeres o jovencitas en la calle. Un simple piropo a una persona que no conoces puede implicar que la policía te detenga. Insinuar o realizar propuestas sexuales a menores de edad es gravemente castigado aún cuando el menor acepte o simpatice con el flirteo del adulto.

No dejes basura tirada ni hagas de tu pasillo y jardín, un tiradero que enoje a tus vecinos. Muestra que eres una persona sin tacha y comportamiento superior. De lo contrario, la policía puede venir a tu vivienda y afectar tu tranquilidad.

Comprende que existe cierto nivel de riesgo de inspección o chequeo en lugares como los aeropuertos o terminales de autobuses o trenes.

Nunca dejes a tus hijos menores de 12 años solos en la casa o automóvil. Es contra la ley. No maltrates o golpees a tu cónyuge o a tus hijos. La violencia doméstica y el abuso de menores pueden llevarte a la deportación.

Nunca intentes hacer un matrimonio simulado, podrías ser detenido y sujeto a cárcel.