Uber no renueva permiso de probar autos sin conductor en California

A raíz del accidente fatal de Arizona, donde murió un peatón, Uber está decelerando en su ambicioso plan

Uber no renovará su permiso para probar vehículos autónomos en las vías públicas de California, lo que supone una prueba más de que la cada vez más popular compañía se está retractando de sus planes agresivos de lanzar un servicio de conducción autónoma a raíz de un accidente fatal en Arizona que resultó en la muerte de un peatón.

El DMV de California confirmó que la autoridad de Uber para probar autos sin conductor en el estado finalizará el 31 de marzo tras la decisión de no renovar su licencia. “Proactivamente suspendimos nuestras operaciones de conducción autónoma, incluso en California, inmediatamente después del incidente de Tempe; tyeniendo esto en cuenta, decidimos no volver a solicitar un permiso del DMV de California con el entendimiento de que nuestros vehículos que conducen de manera autónoma no operarán en las vías públicas en el futuro inmediato“, dijo un portavoz.

El gobernador de Arizona, Doug Ducey, suspendió “indefinidamente” a Uber de las pruebas en el estado, después de describir las imágenes de la cámara de control del accidente del Departamento de Policía de Tempe como “inquietantes”. La compañía también ha detenido el uso de sus vehículos autónomos en Pittsburgh y Toronto.

Uber comenzó a probar sus autos sin conductor en San Francisco en diciembre de 2016, lo cual hizo sin permiso. Al final, la compañía a trasladar su operación de prueba a Tempe, donde, casi un año después, un peatón murió mientras cruzaba la calle frente a un vehículo Uber autodirigido.

Respecto a la continuidad de las pruebas tras el accidente, un portavoz del DMV dijo que “el DMV puede comenzar a emitir permisos de prueba y/o despliegue sin conductor el 2 de abril, pero eso no significa que todos los fabricantes vayan a reunir los requisitos”. Vamos, que las posibilidades de Uber de recibir el permiso son reducidas.

Según un informe de The New York Times, el objetivo de Uber de ofrecer servicios de transporte sin conductor al público en general antes de fin de año se está desmoronando rápidamente.