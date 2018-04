Esquina migratoria: no puede encontrar datos de la solicitud de residencia para su madre en USCIS

Soy ciudadana naturalizada y presenté la solicitud de residencia para mis padres. Pero cuando entro a la página de USCIS a ver cómo va el proceso, e introduzco sus números de migración, solo puedo ver el proceso de mi padre, pero no me deja ver nada de mi madre. Pero por correo si me llega la información de ambos. Mi pregunta es: ¿si no puedo ver el proceso que lleva la petición de mi madre en el sitio web de USCIS significa que hay un problema?

Probablemente haya un error en el sistema en la página pero no en el proceso; si estás recibiendo documentación de ambos casos quiere decir que todo marcha bien.

Mi sugerencia es que para mayor información y tranquilidad para ti, llames al número 1 (800) 375-5283, que es el de servicio al cliente del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Antes de llamar tena la mano la documentación más reciente que hayas recibido y haz una lista de todas tus preguntas.

También puedes mencionar que la información del caso de tu mamá no está en línea para que ellos puedan actualizarla.

Cuando la información este disponible en línea puedes darle seguimiento a través de Internet. Toma en cuenta que los datos se actualizan cada 15 días.

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal individualizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio.