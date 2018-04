Juventus vs. Real Madrid, cuartos de final Champions League, horario y canales de TV

La final del año está fresca. ¿Habrá revancha para Juventus?

La final de la Champions League 2016-2017 se revive en los cuartos de final con la llave entre Juventus y Real Madrid.

Los gigantes del fútbol europeo se miden este martes en Turín, a 10 meses de la final de Cardiff, en la que el Madrid se impuso 4-1.

El conjunto de Zinedine Zidane pondrá nota a su temporada, sin opciones en Liga y eliminados de Copa, con todas las esperanzas puestas en su competición fetiche. Mientras, el Juventus, sin el bosnio Miralem Pjanic ni el marroquí Medhi Benatia sancionados, buscará imponer la ley de su estadio, donde lleva 27 partidos europeos sin derrotas.

Alineaciones probables:

Juventus: Buffon; De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Asamoah; Khedira, Bentancur, Matuidi; Dybala, Douglas Costa e Higuaín.

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Cristiano Ronaldo y Benzema.

Árbitro: Cüneyt Çakir (TUR).

Por TV e Internet

Qué: Juventus vs Real Madrid, cuartos de final Champions League, partido de ida.

Estadio: Juventus Stadium

Fecha: Martes 3 de abril de 2018

Hora: 2:45 p.m. ET / 1:45 p.m. CT / 11:45 a.m. PT

TV: FS1 y Fox Deportes

Internet: Fox Soccer Match, Fox Sports Go

Radio: ESPN Deportes Radio