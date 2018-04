Channing Tatum y Jenna Dewan anuncian su divorcio tras ocho años de matrimonio

La expareja compartió un comunicado a través de sus redes sociales

Channing Tatum y su esposa Jenna Dewan Tatum dicen que decidieron “una separación amorosa como pareja” después de casi nueve años de matrimonio.

La pareja dio a conocer la noticia con una publicación conjunta a través de sus redes sociales la noche del lunes, en la que afirmaron que no existen detalles escandalosos detrás de la separación. Aseguran que son los mejores amigos y que decidieron que su relación llegó a su fin.

La pareja se conoció en el set de la cinta “Step Up” en 2006 y se casaron tres años después. Tienen una hija de cuatro años de edad.

Tatum ha protagonizado éxitos de taquilla como “Magic Mike” y “21 Jump Street”.

“¡Hola mundo! Entonces … Tenemos algo que nos gustaría compartir. En primer lugar, parece extraño que tengamos que compartir este tipo de cosas con todos, pero es una consecuencia de las vidas que hemos elegido liderar, y por lo que también estamos profundamente agradecidos. Estamos viviendo en un momento increíble en el tiempo, pero también es un momento en el que la verdad puede distorsionarse fácilmente en “hechos alternativos”. Así que queremos compartir la verdad para que sepas que si no la leíste aquí, entonces es más ciertamente ficción. Hemos elegido amorosamente separarnos como pareja. Nos enamoramos profundamente hace tantos años y hemos tenido un viaje mágico juntos. Absolutamente nada ha cambiado acerca de cuánto nos amamos, pero el amor es una hermosa aventura que nos lleva por diferentes caminos por el momento. No hay secretos ni eventos salaces en la raíz de nuestra decisión, solo dos mejores amigos que se dan cuenta de que es hora de tomarse un espacio y ayudarse unos a otros a vivir la vida más feliz y plena posible. Todavía somos una familia y siempre seremos padres amorosos dedicados a Everly. No vamos a comentar más allá de esto, y les agradecemos de antemano por respetar la privacidad de nuestra familia. Enviando mucho amor a todos, Chan y Jenna “, se lee en el escrito.