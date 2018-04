Un perro insiste en jugar, pero este hombre no puede; ¡tremendo vídeo!

El juego es parte importante de los animales y su interacción con las personas promueve un sano comportamiento

El perro es el mejor amigo del hombre, ¡aunque el hombre esté hecho de hierro!

Hurley, un cachorro de 8 años, salió a caminar con su propietario Adam Shore en la playa cuando comenzó a jugar. Quería que le tiraran la pelota y traerla de vuelta.

En un momento dado, el cachorro vio una figura humana y dejó caer su pelota a sus pies.

Sin embargo, no entendió porque no se movía. Ese hombre no reaccionaba de ninguna manera ante la insistencia de Hurley.

El motivo era porque el hombre era una estatua, parte de una instalación del escultor británico Antony Gormley titulada “Another Place”.

“Esta es la primera vez que intenta jugar con una estatua”, dijo Shore a Caters News. “Fue bastante divertido cuando se acercó a eso, y en un momento dado, me miró como preguntándome: ‘¿Qué está pasando?’ Él no está acostumbrado a ser ignorado “.

Hurley continuó tentando a la escultura para que jugara con él, moviendo su cola a sus pies y saltando, señalando hacia la pelota.

Según informó le tomó aproximadamente más de un minuto antes de que se rindiera y siguiera queriendo jugar con ese hombre de hielo.