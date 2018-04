El ‘Piojo’ se cura en salud ante eventual pase de Toronto en Concachampions

El timonel americanista dejó ver que hay alguien en Concacaf que quiere a un equipo de la MLS en la Final del torneo

CDMX, México – Miguel Herrera no se anda con rodeos: el América puede remontar el 3-1 contra el Toronto, pese a que parezca que alguien quiere a la MLS en la final de la “Concachampions“.

El “Piojo” cuestionó los errores arbitrales que han afectado a las Águilas y a la legión mexicana en la Concacaf Liga de Campeones.

“América tiene una jerarquía bastante grande, espero que se haga notar por parte también del área en que estamos jugando porque me parece que a fuerzas quieren que sea un gringo allá dentro, ¿no? (en la Final), perdón, de la MLS“, expresó el “Piojo” en la víspera de la semifinal de vuelta, este martes en el Azteca.

Minutos después, Herrera exculpó a la Concacaf de cualquier premeditación por tener como finalista a un representante de la MLS.

“Me parece que sí hay una circunstancia de que llevamos siete u ocho años, no sé cuánto, disputando únicamente equipos mexicanos semifinales o finales y es obvio que la MLS que ha crecido obviamente quiere tener equipos ahí.

“Desafortunadamente los errores más graves de los árbitros han sido contra los equipos mexicanos, no contra el América, sino contra los equipos mexicanos y así ha pasado. No es que quieran, así ha pasado, la presión de pitarle a los equipos mexicanos, no es que quieran. Concacaf es una Confederación que rige a todas las asociaciones de su organismo y no piensan que esté una u otra”, mencionó.

La esperanza de que haya Clásico del futbol mexicano en la Final depende, para empezar, de las Águilas.

El 2-0 le da al América la clasificación dado el criterio del gol de visitante; el 3-1 manda a penales. En caso de que los azulcremas reciban más de un gol están obligados a ganar por tres tantos de diferencia.

La Liga MX es mejor

Greg Vanney es el técnico campeón de la MLS, pero aun así considera que la Liga MX tiene mejor nivel.

“Creo que la MLS ha crecido mucho, pero son pocos los equipos que participan en esta Liga (Concacaf) como para hablar de una representación de la MLS, creo que la Liga MX es mejor, pero hay equipos de la MLS que han encontrado la forma de competir“, comentó el timonel del Toronto.