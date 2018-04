Los pacientes de Coalinga State Hospital, violadores, se sienten prisioneros que no mejoran

La institución es vista por sus propios pacientes como una especie de purgatorio que no logra rehabilitarlos

Foto: DEPARTMENT OF STATE HOSPITALS - COALINGA

Trece años después de que Coalinga State Hospital se construyera para tratar a los depredadores sexualmente violentos del estado, algunos de los hombres allí dicen que son más prisioneros que pacientes, y que la instalación multimillonaria una vez criticada por sus servicios es una especie de purgatorio que no logra rehabilitar a los delincuentes y, por lo tanto, falla al público.

El objetivo del hospital de salud mental es proporcionar a los delincuentes sexuales que ya han cumplido penas de prisión habilidades sociales “para prevenir la recurrencia de delitos sexuales”, pero, según oficiales de Estado, solo un tercio de los cerca de 1.300 pacientes están tomando la terapia que se les ofrece. De hecho, muchos pacientes han abandonado la terapia porque no creen que exista la posibilidad de que se les permita reingresar a la sociedad.

La mayoría de los detenidos civiles en el Hospital Estatal de Coalinga son depredadores sexualmente violentos, violadores o abusadores de niños que han sido diagnosticados con un trastorno mental que los convierte en “un peligro para la salud y la seguridad de los demás” y es probable que vuelvan a ofender.

El hospital tiene un presupuesto anual de más de $ 250 millones, que proviene del fondo general del estado, y ofrece tratamiento psiquiátrico a los pacientes. La terapia incluye exámenes de detección de pene y polígrafos, y algunos pacientes han optado por la castración química con esperanza de reingresar en la sociedad. Pero los pacientes en la conferencia telefónica con The Freno Bee dicen que el tratamiento a menudo no lleva a ninguna parte, y que el hospital es simplemente una celda de retención sobrevalorada.

“Estamos atrapados en un ciclo interminable de vergüenza y culpa por nuestros crímenes, sin importar cuán duro trabajemos en nuestra terapia, sin alivio”, dijo el paciente Billy Redding, de 64 años. Por su parte, Michael St. Martin, de 61 años, no participa en el tratamiento: dice que cree en él, pero que el sistema en el hospital, donde ha estado desde 2006 después de cumplir 10 años de prisión por cargos de abuso sexual infantil, es defectuoso.

Desde 2006, ha habido 179 pacientes “liberados incondicionalmente”, lo que significa que ya no cumplen con los criterios que los caracterizan como depredadores sexualmente violentos y pueden vivir libremente como delincuentes sexuales registrados.

Actualmente hay 13 pacientes que viven en comunidades de California y participan en el programa ambulatorio del hospital, lo que significa que un tribunal ha aprobado su liberación dependiendo de ciertas condiciones. En la historia del hospital, 37 personas han sido aprobadas para la liberación condicional “y monitorizadas mientras se continúa el tratamiento”, según el vocero del Departamento de Hospitales del Estado, Ken August. Diez de ellos fueron encontrados en violación de los términos y condiciones y fueron enviados de regreso al hospital.

En respuesta a las preguntas sobre las acusaciones de los pacientes en la llamada de febrero, August dijo que el hospital es auditado regularmente por la oficina del auditor estatal y por California Health and Human Services. “Al igual que con todos los hospitales estatales, el Hospital Estatal de Coalinga se monitorea de cerca“, dijo August en un correo electrónico. “Todas las denuncias de abuso, negligencia o explotación recibidas por el Departamento de Hospitales Estatales se informan al Departamento de Salud Pública de California y a la Oficina de Apoyo a la Aplicación de la Ley de la Agencia de Salud y Servicios Humanos de California”.

El año pasado, los pacientes presentaron quejas ante el Departamento de Hospitales Estatales, Disability Rights California, la oficina del gobernador Jerry Brown, solicitando una investigación externa de las prácticas hospitalarias. Muchas de las quejas se han registrado en cshabuse.com, un sitio web administrado por Gambord con la ayuda de alguien fuera del hospital, ya que a los pacientes no se les permite el acceso a Internet.

El Dr. Fred Berlin, un psiquiatra que se ha especializado en trastornos sexuales durante más de 30 años y tiene su base en la Universidad Johns Hopkins, dijo que había escuchado quejas similares en otras instalaciones de este tipo, y que todavía no hay una solución clara para qué hacer con los delincuentes diagnosticados con estos trastornos mentales.

“Creo que hay buenas pruebas de que la terapia puede funcionar. Lo que no está claro es si mantener a las personas en un entorno institucional durante largos períodos sí lo hace”, dijo Berlín. “O bien es dinero bien gastado, y estamos ayudando a que las personas sean rescatadas y reingresen a las comunidades para ser miembros seguros y productivos de la sociedad, o simplemente estamos tirando dinero. Si se trata de una artimaña y no hay un tratamiento efectivo, entonces al menos deberíamos tener una conversación al respecto y no tener un tratamiento que parece durar para siempre “.

Rick Thomas, fiscal general adjunto del condado de Fresno, que se especializa en casos de depredadores sexualmente violentos, ha visto historias de éxito de personas que reciben un tratamiento como ese en el Coalinga State Hospital. También ha visto a delincuentes que no creen que lo que hicieron estaba equivocado: “es más como el alcoholismo;odos responden de manera diferente, y el primer paso es admitir que eres un alcohólico”. Thomas admite que todavía no hay una solución pública clara para la forma de manejar esta clase de delincuentes sexuales, y dice que cree que programas como ese en Coalinga State Hospital eventualmente dejarán de existir debido a sentencias de cárcel más fuertes.