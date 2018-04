Exconcursante de ‘La Academia’ demanda a ‘Enamorándonos’ y exige disculpa pública

Fabrizio Presley interpuso una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, pues asegura que fue utilizado por la producción de TV Azteca

Fabrizio Presley, exconcursante de ‘La Academia’, aseguró que el programa ‘Enamorándonos’ está armado y nada es real, según lo que vivió el pasado 29 de enero.

“Me dijeron: ‘a ver Fabrizio, aquí todo está armado, nadie se enamora, todo es un show, aquí te conviene estar. Me desilusioné, me cambió el panorama.

“Las chavas estaban estudiando su guión de qué decirle a sus flechados, ya sabían ellas cómo está todo arreglado. Está todo armado, incluso las flechadas me decían qué decir”, contó Presley en entrevista para Agencia Reforma.

El cantante interpuso una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, pues asegura que fue utilizado por la producción de TV Azteca, a la que exige el pago de 350 mil pesos.

Tres días antes de su participación en Enamorándonos, el cantante contó que fue buscado por la encargada de atracción de talento, de apellido Goretti, quien le ofreció salir en el programa con una remuneración de 10 mil pesos.

“Me dijo que me sacaría tal cual con mi nombre, Fabrizio Presley, de ‘La Academia’, y me daría continuidad en los programas. Ya estando en la producción sentí mala vibra, me aventaron el contrato, uno que ni se veía, estaba todo horrible.

“El contrato decía Magda Rodríguez, pero ella ya no estaba ahí (en Azteca). Ese mismo día nos llevaron a los camerinos, nos dejaron más de cuatro horas ahí, como animales. Nos llevaron comida, la pusieron en el suelo y nos dijeron: ‘aquí está perros, coman’“, expresó.

Presley decidió denunciar los hechos debido al mal trato que recibió. Además de la indemnización económica, exige una disculpa pública de la televisora del Ajusco.

‘Enamorándonos’, conducido por Carmen Muñoz, es un programa que enlaza parejas en busca de amor. Grupo REFORMA solicitó la versión oficial de la producción, pero hasta el cierre de esta edición no habían dado respuesta.

POR: Froylan Escobar